Drumurile pe care șoferii începători ar putea fi interziși. Noi reguli în trafic

Șoferii tineri ar putea fi afectați de viitoarele modificări ale Codului Rutier, care au în vedere restricționarea circulației pe anumite drumuri pentru vehiculele din categoriile A1 și B1. Acestea sunt destinate conducătorilor auto care obțin permisul la 16 ani. Inspectorul principal Florin Ciuleanu, de la Direcția Rutieră a IGPR, a declarat la podcastul ProMotor că, deși nu există planuri pentru schimbarea limitelor de viteză pe autostradă, se discută despre noi restricții pentru șoferii foarte tineri.

Șoferii sub 18 ani sunt considerați mai vulnerabili în trafic, deoarece au puțină experiență la volan și reflexe încă în formare. Pe autostrăzi și drumuri expres, unde viteza și dimensiunea vehiculelor cresc riscurile, aceștia sunt expuși unor pericole semnificative.

Una dintre propunerile în discuție pentru anul 2026 este interzicerea circulației pe autostrăzi și drumuri expres pentru vehiculele din categoriile A1 și B1, potrivit reprezentantului IGPR.

În prezent, legislația deja restricționează accesul pe aceste drumuri pentru pietoni, mopede, biciclete, trotinete, tractoare și alte vehicule lente sau nepotrivite pentru infrastructura de mare viteză.

Autoritățile ar urma să extindă aceste restricții și asupra șoferilor tineri, având ca scop creșterea siguranței în trafic.

Începând cu a doua jumătate a anului 2026, șoferii vor plăti amenzi mai mari, ca urmare a majorării salariului minim brut, care influențează direct valoarea punctului de amendă. Autoritățile pregătesc totodată și noi sancțiuni în Codul Rutier.

De la 1 iulie, odată cu creșterea salariului minim brut la 4.325 de lei, punctul de amendă va fi majorat la 216,25 lei, reprezentând 5% din salariul minim. Amenzile rutiere se calculează în funcție de numărul de puncte stabilite de polițiști, corespunzător gravității faptei. Codul Rutier clasifică contravențiile pe mai multe niveluri, fiecare cu un interval de puncte-amendă, în funcție de pericolul social al abaterii.

Clasele de sancțiuni pornesc de la abateri minore, încadrate în primele două clase, și pot ajunge până la fapte grave, care implică zeci de puncte-amendă. Pentru clasa a V-a, sancțiunile sunt destinate persoanelor juridice.

O altă măsură vizează șoferii care nu achită la timp sancțiunile. Dacă amenzile nu sunt plătite în termen de 90 de zile de la scadență, permisul de conducere poate fi suspendat până la stingerea datoriei. Conform noilor reguli, fiecare 50 de lei neachitați se transformă într-o zi de suspendare a dreptului de a conduce, ceea ce poate duce la perioade semnificative în care șoferii nu vor avea voie să urce la volan.