Șoferii care tranzitează Valea Oltului trebuie să se pregătească pentru încă o lună de restricții. Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova a anunțat vineri că măsurile de restricționare a circulației pe DN 7 au fost prelungite cu 30 de zile, până la data de 15 iulie 2026.

Decizia a fost luată la solicitarea antreprenorului care execută lucrările și a fost aprobată pe fondul unor factori care au afectat ritmul intervențiilor din teren.

Potrivit reprezentanților DRDP Craiova, condițiile meteorologice din luna mai au îngreunat desfășurarea lucrărilor. Precipitațiile abundente și perioadele prelungite de instabilitate atmosferică au redus timpul disponibil pentru intervenții.

În plus, activitatea a fost afectată și de zilele de sărbătoare legală, care au determinat întreruperi temporare ale lucrărilor.

Autoritățile arată că intervențiile desfășurate pe versanții din apropierea DN 7 sunt necesare pentru creșterea siguranței rutiere.

Lucrările vizează îndepărtarea materialului instabil de pe versanți, montarea plaselor de protecție și consolidarea zonelor în care există risc de căderi de pietre pe carosabil.

Pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone se menține interdicția de circulație de luni până sâmbătă, între orele 08:00 și 17:30. Sunt exceptate categoriile de vehicule prevăzute în avizul emis de autoritățile competente.

În cazul celorlalte categorii de autovehicule, circulația se desfășoară cu restricții temporare și trafic dirijat, în funcție de necesitățile impuse de lucrările aflate în desfășurare.

Probleme de trafic sunt semnalate și pe DN 68A, în zona localității Coșava, județul Timiș. Centrul Infotrafic al Poliției Române informează că lucrările aflate în desfășurare pe acest sector de drum, programate până la 15 iunie, generează valori ridicate de trafic.

Aglomerația este resimțită atât pe DN 68A, cât și la ieșirea de pe Autostrada A1, pe sensul de mers Deva – Holdea, unde se formează coloane de autovehicule.

Pentru șoferii care circulă dinspre Nădlac către Sibiu, autoritățile recomandă următoarele variante:

A1 nod Balinț – A6 Lugoj – DN 6 Lugoj – DN 6 Caransebeș – DN 68 Hațeg – DN 66 Simeria – A1 Simeria.

O altă variantă este A1 Nădlac – Arad – A11 – DN 7 Arad – Ilia – A1.

Pentru direcția Sibiu – Nădlac, ruta recomandată este A1 Ilia – DN 7 – Arad – A11 – A1 – Nădlac.

Polițiștii le recomandă conducătorilor auto să verifice condițiile de trafic înainte de plecarea la drum și să își planifice traseul în funcție de restricțiile existente.

De asemenea, șoferii sunt sfătuiți să nu depășească coloanele de autovehicule formate în zonele afectate de lucrări și să evite întoarcerile pe sectoarele de drum unde această manevră este interzisă.