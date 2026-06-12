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Vacanța începe cu restricții de trafic pe Valea Oltului. Când se termină coșmarul șoferilor

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Vacanța începe cu restricții de trafic pe Valea Oltului. Când se termină coșmarul șoferilorValea Oltului / Sursa foto AI
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Din cuprinsul articolului

Șoferii care tranzitează Valea Oltului trebuie să se pregătească pentru încă o lună de restricții. Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova a anunțat vineri că măsurile de restricționare a circulației pe DN 7 au fost prelungite cu 30 de zile, până la data de 15 iulie 2026.

Decizia a fost luată la solicitarea antreprenorului care execută lucrările și a fost aprobată pe fondul unor factori care au afectat ritmul intervențiilor din teren.

Restricții de ciculație pe Valea Oltului

Potrivit reprezentanților DRDP Craiova, condițiile meteorologice din luna mai au îngreunat desfășurarea lucrărilor. Precipitațiile abundente și perioadele prelungite de instabilitate atmosferică au redus timpul disponibil pentru intervenții.

În plus, activitatea a fost afectată și de zilele de sărbătoare legală, care au determinat întreruperi temporare ale lucrărilor.

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Ce lucrări se execută pe Valea Oltului

Autoritățile arată că intervențiile desfășurate pe versanții din apropierea DN 7 sunt necesare pentru creșterea siguranței rutiere.

Lucrările vizează îndepărtarea materialului instabil de pe versanți, montarea plaselor de protecție și consolidarea zonelor în care există risc de căderi de pietre pe carosabil.

Ce restricții rămân în vigoare pentru șoferi

Valea Oltului

Valea Oltului Sursa foto: Facebook

Pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone se menține interdicția de circulație de luni până sâmbătă, între orele 08:00 și 17:30. Sunt exceptate categoriile de vehicule prevăzute în avizul emis de autoritățile competente.

În cazul celorlalte categorii de autovehicule, circulația se desfășoară cu restricții temporare și trafic dirijat, în funcție de necesitățile impuse de lucrările aflate în desfășurare.

Trafic îngreunat și pe DN 68A, în județul Timiș

Probleme de trafic sunt semnalate și pe DN 68A, în zona localității Coșava, județul Timiș. Centrul Infotrafic al Poliției Române informează că lucrările aflate în desfășurare pe acest sector de drum, programate până la 15 iunie, generează valori ridicate de trafic.

Aglomerația este resimțită atât pe DN 68A, cât și la ieșirea de pe Autostrada A1, pe sensul de mers Deva – Holdea, unde se formează coloane de autovehicule.

Rutele alternative recomandate de autorități

Pentru șoferii care circulă dinspre Nădlac către Sibiu, autoritățile recomandă următoarele variante:

A1 nod Balinț – A6 Lugoj – DN 6 Lugoj – DN 6 Caransebeș – DN 68 Hațeg – DN 66 Simeria – A1 Simeria.

O altă variantă este A1 Nădlac – Arad – A11 – DN 7 Arad – Ilia – A1.

Pentru direcția Sibiu – Nădlac, ruta recomandată este A1 Ilia – DN 7 – Arad – A11 – A1 – Nădlac.

Recomandările Poliției pentru participanții la trafic

Polițiștii le recomandă conducătorilor auto să verifice condițiile de trafic înainte de plecarea la drum și să își planifice traseul în funcție de restricțiile existente.

De asemenea, șoferii sunt sfătuiți să nu depășească coloanele de autovehicule formate în zonele afectate de lucrări și să evite întoarcerile pe sectoarele de drum unde această manevră este interzisă.

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