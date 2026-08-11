Polițiștii de frontieră din Giurgiu au descoperit 4.080.000 de țigarete, echivalentul a 204.000 de pachete, într-un autocamion înmatriculat în Ucraina și condus de un cetățean ucrainean în vârstă de 29 de ani. Controlul a avut loc în cadrul unei acțiuni de tip Blitz desfășurate pe DN5, Giurgiu-București. Autovehiculul, format dintr-un cap tractor și o semiremorcă, a fost selectat pentru verificări în urma unei analize de risc.

„Poliţiştii din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu - Sectorul Poliţiei de Frontieră Giurgiu, împreună cu lucrători din cadrul Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu, au desfăşurat o acţiune de tip BLITZ, pe DN5, Giurgiu-Bucureşti. Acţionând în baza analizei de risc, poliţiştii de frontieră au selectat pentru control un ansamblu rutier format dintr-un cap tractor şi o semiremorcă, înmatriculat în Ucraina.

Acesta era condus de un cetăţean ucrainean, în vârstă de 29 de ani. În urma controlului efectuat, poliţiştii de frontieră au descoperit în interiorul semiremorcii 4.080.000 de ţigarete (204.000 pachete de ţigări), diferite mărci, fără timbru fiscal, în valoare de aproximativ 6.120.000 de lei, pentru care şoferul nu a putut prezenta documente de provenienţă", se arată într-un comunicat de presă transmis marţi de ITPF Giurgiu.

Polițiștii de frontieră au întocmit dosar penal pentru deținerea, în afara unui antrepozit fiscal, sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile care trebuie marcate, dar care nu sunt marcate corespunzător ori au marcaje false, în cazul unei cantități care depășește limita de 10.000 de țigarete.

Cele 4.080.000 de țigarete descoperite în semiremorcă au fost ridicate pentru continuarea cercetărilor și depozitate în Camera de Corpuri Delicte a instituției.

Cercetările au continuat și în cazul șoferului ucrainean, care a fost reținut inițial pentru 24 de ore.

La 10 august, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Giurgiu a admis propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu.

În urma deciziei instanței, șoferul ucrainean a fost arestat preventiv pentru o perioadă de 30 de zile.