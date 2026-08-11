Kievul și Chișinăul negociază un coridor feroviar pentru cereale, pe fondul atacurilor rusești

Ucraina analizează posibilitatea de a redirecționa exporturile de cereale pe calea ferată prin Republica Moldova, în contextul intensificării atacurilor rusești asupra transportului maritim și infrastructurii portuare din Marea Neagră. Surse oficiale din Kiev și Chișinău confirmă că Ucraina a solicitat un discount de 50% la tariful feroviar, în timp ce partea moldoveană cere garanții privind volumele ce urmează să tranziteze teritoriul său.

Exporturile ucrainene prin „coridorul de securitate” din Marea Neagră, folosit pentru a ajunge în România, au fost afectate în ultimele luni de lovituri repetate asupra navelor și terminalelor portuare. În acest context, Kievul explorează rute terestre care să asigure continuitatea exporturilor agricole — sector ce reprezintă peste 90% din totalul exporturilor ucrainene.

„În prezent colectăm informații privind volumele potențiale de la transportatorii interesați. Procesul de colectare a informațiilor nu s-a încheiat încă”, a declarat pentru Reuters un oficial ucrainean din industrie.

Potrivit unei surse din Căile Ferate Moldovenești, Ucraina a cerut reducerea de 50% a tarifului, însă Chișinăul a condiționat acordul de garantarea unor volume constante de cereale.Fostul șef al CFM, Oleg Tofilat, estimează că un coridor feroviar prin Moldova ar putea transporta 4,5 milioane de tone anual, în timp ce calculele ucrainene arată că ruta ar putea acoperi aproximativ 10% din exporturile totale.

Moldova a mai asigurat tranzit feroviar pentru cerealele ucrainene în perioada 2022–2023.

Planul discutat prevede transportul cerealelor ucrainene prin Moldova către portul Constanța, principalul hub regional pentru exporturile agricole din zona Mării Negre.

Ministrul moldovean al Infrastructurii, Vladimir Bolea, a vizitat recent regiunea Odesa, unde a discutat cu omologul ucrainean despre extinderea legăturilor feroviare și creșterea capacității de tranzit.

Ministrul ucrainean al Agriculturii, Taras Vysotskyi, a anunțat reducerea prognozei de export pentru sezonul 2026–2027 la 38–40 milioane de tone, față de cele 43 de milioane estimate anterior. Și analiștii APK-Inform au ajustat previziunile, scăzând estimarea cu 8,6%, la 39,4 milioane de tone.

Scăderea prognozelor reflectă impactul sever al atacurilor asupra infrastructurii portuare, care rămâne esențială pentru economia ucraineană.

Premierul moldovean Vasile Tofan a declarat că Moldova nu trebuie să rateze șansa de a obține „milioane de euro” din tranzitul cerealelor ucrainene. El a respins temerile unor grupuri de fermieri, care susțin că prețul cerealelor ucrainene ar putea afecta piața locală.

„Să nu căutăm dușmani acolo unde nu există”, a spus premierul la televiziunea națională.