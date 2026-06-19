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Extinderea capacității de depozitare a cerealelor confirmă Portul Constanța ca hub strategic pentru fluxurile de marfă din Ucraina

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Extinderea capacității de depozitare a cerealelor confirmă Portul Constanța ca hub strategic pentru fluxurile de marfă din UcrainaSursa foto: CCIR
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Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) salută inaugurarea, la Constanța, a proiectului de extindere a capacității de depozitare a Terminalului de cereale Comvex, prin realizarea a cinci noi celule de depozitare în capătul de Est al Danei 80. Proiectul adăugaă 28.000 de tone metrice de capacitate temporară de stocare a cerealelor.

Președintele CCIR, dl Mihai Daraban, a subliniat importanța acestei investiții în contextul competitivității portului Constanța: „Viteza de operare pe care Comvex a demonstrat-o prin acest proiect este un atu esențial pentru atractivitatea Portului Constanța, într-un moment în care avem foarte puține pârghii reale la dispoziție pentru a crește competitivitatea acestui hub.

Capacitatea de stocaj a portului a crescut de zece ori în ultimii 30 de ani – de la 200.000 de tone, la peste 2 milioane de tone astăzi. Este o evoluție remarcabilă, dar trebuie continuată. De aceea cred că a venit momentul ca România să deschidă, printr-o discuție bilaterală cu Egiptul, tema unui discount la tarifele Canalului Suez pentru navele care operează în Portul Constanța.

Un discount de 10–20% la tariful Canalului ar fi, pentru competitivitatea Constanței, extrem de important, în condițiile în care un singur drum dus-întors al unei nave de tip panamax costă astăzi 500.000 de dolari. Investiții precum cea a Comvex demonstrează că sectorul privat își face datoria; este momentul ca statul român să își facă și el partea, printr-o diplomație economică activă în sprijinul fluxurilor comerciale care trec prin Constanța.”

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CCIR va continua să susțină demersurile pentru consolidarea Portului Constanța ca hub logistic strategic la Marea Neagră și va promova, în cadrul dialogului bilateral cu partenerii din regiune, soluții care să reducă costurile de operare pentru navele care tranzitează către și de la Constanța, a mai transmis CCIR.

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