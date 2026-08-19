Președintele FIFA, Gianni Infantino, pierde sprijin în interiorul forului mondial înaintea alegerilor din martie, după plecarea directorului de operațiuni Kevin Lamour. Sandor Csanyi, unul dintre cei opt vicepreședinți ai FIFA, i-a retras sprijinul, în timp ce mai multe federații și oficiali contestă modul în care este condusă organizația.

FIFA a anunțat luni plecarea lui Kevin Lamour, la câteva săptămâni după ce acesta criticase public planul lui Infantino privind vânzarea unei părți din drepturile comerciale ale Cupei Mondiale și ale altor competiții. Decizia a provocat o nouă reacție în interiorul organizației.

Sandor Csanyi, vicepreședinte FIFA și membru al Consiliului FIFA, a decis să nu îl mai susțină pe Infantino.

„Kevin şi-a îndeplinit atribuţiile la un nivel ridicat de profesionalism şi etică şi, în calitate de director extrem de competent, a adus o contribuţie semnificativă la funcţionarea transparentă a organizaţiei. Faptul că demiterea sa a fost determinată de criticile aduse iniţiativei menţionate mai sus — o iniţiativă pe care chiar dumneavoastră aţi recunoscut în cele din urmă că a fost greşită — indică deficienţe grave în ceea ce priveşte judecata profesională, standardele etice şi capacitatea de conducere.”

Lamour a afirmat că angajații FIFA au fost „înşelat” în legătură cu planul pe care l-a descris drept proiectul unei singure persoane.

Printre oficialii care au criticat comportamentul lui Infantino se numără și președintele UEFA, Aleksander Ceferin, președintele AFC, șeicul Salman bin Ebrahim Al-Khalifa, și președintele CONCACAF, Vittorio Montagliani.

Dejan Savicevic, membru al Consiliului FIFA din 2017 și președinte al federației din Muntenegru, și-a retras scrisoarea prin care susținea candidatura lui Infantino.

Gianni Infantino candidează în martie pentru un nou mandat, care ar urma să fie al patrulea și să se încheie în 2031. Savicevic i-a transmis secretarului general al FIFA, Mattias Grafstrom, o scrisoare în care a reclamat probleme de comunicare și transparență.

„Evoluţiile recente din cadrul FIFA sunt extrem de îngrijorătoare şi au evidenţiat o gravă lipsă de comunicare şi transparenţă nu numai faţă de federaţiile membre... ci şi faţă de membrii interni, inclusiv Consiliul FIFA, precum şi faţă de structurile care ar trebui să constituie fundamentul FIFA”, a scris el. „Propunerile prezentate au scos la iveală vulnerabilităţi îngrijorătoare în ceea ce priveşte guvernanţa, nu numai la nivel politic, ci şi în cadrul administraţiei FIFA. Federaţia de Fotbal din Muntenegru se alătură opiniei altor federaţii naţionale europene şi a UEFA şi solicită o analiză aprofundată a acţiunilor conducerii FIFA”, a adăugat el.

Israelul și-a retras, de asemenea, sprijinul pentru realegerea lui Infantino, potrivit The Guardian. Decizia ar fi fost luată în unanimitate de consiliul de administrație al federației israeliene. Și Federația din Țara Galilor și-a schimbat poziția.

Directorul executiv al Federației Galeze, Noel Mooney, a declarat pentru BBC că Infantino ar trebui să demisioneze după proiectul privind vânzarea către investitori de capital privat a unei părți din drepturile comerciale.

Țara Galilor a devenit, la începutul acestei luni, prima federație națională care și-a retras oficial sprijinul pentru Infantino.

În ciuda criticilor venite din partea a trei confederații, CAF și CONMEBOL continuă în prezent să îl susțină pe Gianni Infantino.

Președintele CAF, Patrice Motsepe, care este și vicepreședinte FIFA, a spus că orice încercare de înlăturare a lui Infantino trebuie decisă democratic de cele 211 asociații membre la alegerile de anul viitor.

Un purtător de cuvânt al CAF a spus că Motsepe nu are alte comentarii după plecarea lui Kevin Lamour.