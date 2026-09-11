Rapperul suedez Haval Khalil va fi predat vineri autorităților din Suedia, după ce a fost arestat în România în baza unui mandat european de arestare și și-a dat acordul pentru procedura de predare.

O escortă suedeză urmează să îl preia de pe Aeroportul Internațional Henri Coandă, după ce Curtea de Apel București a dispus arestarea sa în vederea predării.

Khalil, în vârstă de 31 de ani, a fost prins la începutul lunii septembrie, în urma unei operațiuni desfășurate de autoritățile române în cooperare cu cele suedeze și Europol.

El locuia de aproximativ trei ani în România și este suspectat de autoritățile suedeze într-un dosar care vizează complicitate la tentativă de omor, amenințări și șantaj.

După capturarea sa în România, Haval Khalil a fost prezentat în fața Curții de Apel București. Instanța a dispus arestarea acestuia în vederea predării către autoritățile suedeze, iar rapperul a fost de acord cu procedura.

Până la momentul transferului, el a rămas în arest în România. Predarea este programată pentru vineri, 11 septembrie, când o escortă suedeză îl va prelua de la Aeroportul Henri Coandă și îl va transporta în Suedia.

Mandatul european de arestare a fost emis după ce anchetatorii suedezi au stabilit că Haval Khalil se afla în România. Operațiunea de localizare și capturare a fost pregătită împreună cu autoritățile române.

Autoritățile suedeze îl suspectează pe Khalil de complicitate la tentativă de omor și de implicare în fapte grave de amenințare și extorcare.

Anchetatorii verifică inclusiv suspiciuni potrivit cărora rapperul ar fi coordonat, din afara Suediei, acțiuni violente desfășurate pe teritoriul acestei țări. Presa suedeză îl prezintă drept o persoană cu un rol important într-o rețea infracțională din zona Stockholm.

Potrivit informațiilor publicate anterior despre dosar, ancheta vizează mai multe incidente produse în Stockholm în 2024. Unul dintre cazuri se referă la un atac asupra unei locuințe din Skarpnäck, unde un adolescent de 15 ani ar fi tras mai multe focuri de armă asupra ușii imobilului. Nimeni nu a fost rănit în acel incident.

Khalil este suspectat de implicare în tentativa de omor și în amenințările asociate cazului. El este, de asemenea, cercetat într-un dosar de șantaj calificat care ar fi avut loc în zona Bromma în perioada octombrie-noiembrie 2024.

Haval Khalil este cunoscut în Suedia atât prin cariera muzicală, cât și printr-un dosar penal mai vechi.

În 2021, rapperul a fost condamnat la doi ani și jumătate de închisoare pentru implicarea în răpirea și tâlhărirea artistului suedez Einár. Khalil ar fi avut un rol în atragerea acestuia într-un apartament unde a avut loc răpirea.

Einár, unul dintre artiștii rap cunoscuți din Suedia, a fost împușcat mortal la Stockholm în octombrie 2021, într-un caz separat. Nu există, în informațiile consultate pentru acest material, indicii că dosarul actual privind Haval Khalil ar avea legătură directă cu uciderea lui Einár.

Capturarea rapperului a avut loc la începutul lunii septembrie, după ce autoritățile suedeze au transmis informațiile privind localizarea acestuia în România.

Polițiștii și procurorii au efectuat percheziții la două adrese din București și Otopeni. Operațiunea a fost realizată cu sprijinul autorităților suedeze și al Europol, în contextul unei anchete care vizează activitatea unor rețele de criminalitate organizată din Suedia.

Procurorul suedez Ida Arnell, care coordonează ancheta, a declarat după capturare că operațiunea a fost planificată și că poliția română a acționat rapid după primirea informațiilor despre locul în care se afla suspectul.

Înainte de problemele cu autoritățile, Haval Khalil și-a construit o carieră în hip-hop-ul suedez. A lansat albumul de debut „Inloggad” în 2020, iar în 2021 a fost nominalizat la premiile Grammis, una dintre principalele distincții muzicale din Suedia.

Melodiile sale au acumulat milioane de ascultări pe platformele de streaming, ceea ce l-a transformat într-o figură cunoscută în scena rap suedeză.

Predarea către Suedia marchează încheierea procedurii judiciare desfășurate în România în baza mandatului european de arestare. După transfer, acuzațiile formulate de autoritățile suedeze vor fi analizate în cadrul procedurilor judiciare din Suedia.