Curtea de Apel din Paris a dispus joi, 18 iunie 2026, predarea imediată a prințului Paul de România către autoritățile române, în cadrul procedurii judiciare derulate între România și Franța.

Decizia reprezintă un pas important în dosarul care vizează executarea unei condamnări definitive pronunțate în România, însă hotărârea nu este definitivă și poate fi contestată.

Ministerul Justiției de la București a anunțat că soluția instanței franceze marchează un moment semnificativ într-o procedură care s-a desfășurat pe parcursul ultimilor trei ani. În prezent, Paul de România se află sub control judiciar în Franța.

Potrivit Ministerului Justiției, decizia Curții de Apel Paris confirmă funcționarea mecanismelor europene de cooperare judiciară și colaborarea dintre instituțiile competente ale celor două state.

„Hotărârea reprezintă un moment important în această cauză și pune capăt unei proceduri judiciare care s-a desfășurat pe parcursul ultimilor trei ani”, a transmis instituția.

Oficialii români au subliniat că soluția instanței franceze reflectă angajamentul comun al României și Franței pentru respectarea statului de drept și a obligațiilor asumate în cadrul Uniunii Europene.

Ministerul Justiției a precizat însă că hotărârea nu este definitivă și că autoritățile române vor continua să urmărească evoluția procedurilor judiciare.

Paul de România, descendent al regelui Carol al II-lea, a fost condamnat definitiv în România la trei ani și patru luni de închisoare pentru trafic de influență și complicitate.

Anchetatorii l-au acuzat că a colaborat cu un grup infracțional care urmărea recuperarea unor proprietăți revendicate în numele familiei regale. În dosar au fost condamnate 18 persoane, iar prejudiciul estimat de autoritățile române a fost de cel puțin 145 de milioane de euro.

Primul mandat de arestare pe numele său a fost emis în decembrie 2020, la o zi după pronunțarea condamnării.

În noiembrie 2023, Curtea de Apel din Paris a respins solicitarea de extrădare formulată de România. Instanța franceză a considerat atunci că existau probleme privind respectarea dreptului la un proces echitabil, invocând nereguli legate de depunerea jurământului de către doi dintre cei trei judecători care au făcut parte din completul de judecată.

Situația s-a schimbat după intervenția Curții de Justiție a Uniunii Europene. Într-o decizie pronunțată la 29 iulie 2024, CJUE a apreciat că analiza realizată de justiția franceză a depășit limitele cooperării judiciare europene și a afectat principiul încrederii reciproce dintre statele membre.

Pe baza acestei decizii, autoritățile române au emis un nou mandat de arestare în ianuarie 2025.

Paul de România a fost arestat la domiciliul său din Paris la 7 aprilie 2025 și a fost încarcerat. Ulterior, autoritățile franceze au decis plasarea sa sub control judiciar până la finalizarea procedurilor.

În timpul audierilor desfășurate în Franța, procurorii au susținut extrădarea invocând aplicarea dreptului european și obligațiile asumate de statele membre ale Uniunii Europene. Apărarea a contestat însă demersul, argumentând că dosarul are legătură cu un litigiu succesoral și cu disputele privind moștenirea familiei regale.

Deși Curtea de Apel Paris a dispus predarea imediată a lui Paul de România către autoritățile române, procedura nu s-a încheiat definitiv. Hotărârea poate fi contestată, iar evoluția cazului va depinde de deciziile judiciare care vor urma în Franța.