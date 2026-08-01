Valul masiv de migranți sosit recent în enclava spaniolă Ceuta a provocat o reacție rapidă și fermă la nivel european. Liderii din 22 de state membre ale Uniunii Europene solicită organizarea unei reuniuni extraordinare pentru a stabili răspunsul comun în fața acestei crize fără precedent, desfășurate într-un interval extrem de scurt, informează euronews.

Inițiativa convocării unei videoconferințe extraordinare a miniștrilor de interne aparține Italiei și Danemarcei. Demersul a fost susținut de alte 20 de state membre, scrisoarea fiind oficial transmisă președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintelui Consiliului European, António Costa, precum și premierului irlandez Micheal Martin.

Semnatarii demersului subliniază necesitatea protejării frontierelor externe ale Uniunii și avertizează asupra riscurilor pe care le implică trecerile neautorizate ale granițelor.

„Nu putem permite ca traversările în masă necontrolate, instrumentalizarea migrației sau alte amenințări hibride să creeze impresia că intrarea ilegală în Uniunea Europeană este posibilă. O astfel de percepție ar încuraja noi încercări, ar submina încrederea în politica noastră comună în materie de migrație și ar avea repercusiuni asupra tuturor statelor membre”, se menționează în scrisoare.

Deși demersul a strâns o majoritate covârșitoare a statelor membre, au existat și excepții notabile. Președintele francez Emmanuel Macron, prim-ministrul portughez Luís Montenegro și prim-ministrul luxemburghez Luc Frieden au decis să nu semneze documentul.

Situația a escaladat rapid joi, când aproape 50.000 de persoane au reușit să traverseze frontiera din Maroc în enclava Ceuta. Deși autoritățile de la Madrid susțin că o mare parte dintre aceștia au fost deja repatriați, liderii europeni își mențin îngrijorările profunde privind vulnerabilitatea granițelor exterioare ale blocului comunitar.

Pe fondul tensiunilor, premierul spaniol Pedro Sánchez a criticat atitudinea diferențiată a unor parteneri din Uniunea Europeană în raport cu această situație extremă.

„Majoritatea ne-au arătat sprijinul și solidaritatea lor și ne-au oferit asistență. Alții, însă, au ales să atace Spania și să solicite excluderea temporară a acesteia din spațiul Schengen”, a subliniat Sanchez în scrisoarea adresată Ursulei von der Leyen.

Tensiunile diplomatice au atins un nivel critic în urma deciziei Guvernului de la Roma de a reintroduce controalele la granița cu Spania. Premierul italian Giorgia Meloni a anunțat oficial suspendarea liberei circulații din cadrul Spațiului Schengen pentru cursele aeriene și maritime ce fac legătura cu Spania.

Decizia a fost justificată prin necesitatea de a proteja securitatea internă a Italiei împotriva potențialelor fluxuri secundare de migranți.

„Guvernul a decis să suspende temporar regimul de liberă circulație din cadrul spațiului Schengen pentru legăturile maritime și aeriene cu Spania, reinstituind controalele la frontieră. Este vorba de o măsură extraordinară, adoptată pentru a proteja securitatea națională și a preveni eventualele repercusiuni asupra națiunii noastre. Măsura va rămâne în vigoare doar atât timp cât va fi necesar, acordându-se o atenție deosebită limitării oricărui impact asupra fluxurilor turistice de vară”, a scris Meloni într-un mesaj publicat pe X.