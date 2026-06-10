Rusia extinde infrastructura militară de la granițele NATO

O investigație realizată de mai multe instituții media din Europa de Nord și statele baltice arată că Rusia dezvoltă baze militare și infrastructură nouă în apropierea frontierelor NATO. Analiza imaginilor din satelit indică apariția unor noi cazărmi, depozite de muniții și zone pentru tehnică militară, care ar putea permite staționarea a peste 100.000 de militari în apropierea granițelor europene, scrie Ukrainska Pravda.

O investigație comună realizată de jurnaliști din Suedia, Norvegia, Danemarca și Estonia relevă o extindere semnificativă a infrastructurii militare ruse în apropierea granițelor cu state membre NATO.

Reporterii postului suedez SVT, împreună cu jurnaliști de la NRK, DR și Delfi Estonia, au analizat imagini din satelit care surprind lucrări de construcție și dezvoltare în mai multe zone aflate la frontiera de nord-vest a Rusiei.

Potrivit investigației, în mai multe locații au apărut cazărmi noi destinate găzduirii a mii de militari, spații pentru depozitarea muniției și facilități pentru staționarea echipamentelor militare.

În localitatea Petsamo, situată la aproximativ 10 kilometri de granița cu Norvegia, sunt observate noi construcții militare și acumulări de tehnică. Dezvoltări similare apar și în Petrozavodsk, aproape de frontiera finlandeză.

Investigația arată că echipamente militare sunt concentrate și în Sapornoe, în apropierea Finlandei, în Luga, din regiunea Pskov, precum și în Baltisk, în regiunea Kaliningrad.

Totodată, în Kirilovsk, la aproximativ 70 de kilometri de granița finlandeză, este construit un nou complex militar, în timp ce baza existentă din Kandalakșa, la Marea Albă, este extinsă.

Jurnaliștii au discutat cu oficiali din domeniul securității și cu experți militari pentru a evalua impactul acestor dezvoltări.

Potrivit comandantului armatei finlandeze, Pasi Välimäki, extinderea infrastructurii militare ar putea permite creșterea numărului de militari ruși de la aproximativ 20.000 la circa 80.000 la frontiera cu Finlanda.

De asemenea, baza militară din Petsamo ar urma să își mărească capacitatea de la 7.000 la aproximativ 17.000 de militari.

Conform estimărilor incluse în investigație, noile facilități și cele aflate în proces de extindere ar putea permite Rusiei să concentreze până la 115.000 de militari în apropierea Europei de Nord și a statelor baltice.

Thomas Nilsson, șeful serviciului de informații al armatei suedeze, MUST, a declarat că dezvoltările observate trebuie analizate cu atenție.

„Aceasta este o ameninţare pe care trebuie să o luăm în serios... Nu considerăm că toate acestea sunt doar pentru a face o demonstraţie. Este vorba despre pregătirea capacităţilor pentru a face faţă NATO într-un conflict de amploare, la un moment dat în viitor”, a afirmat Thomas Nilsson.

Potrivit evaluărilor citate de investigație, transferul unui număr mare de militari către aceste obiective ar putea avea loc după reducerea intensității războiului din Ucraina. Generalul-maior Brian Nilssen, comandantul forțelor NATO din țările baltice și Polonia, a declarat: „Atât timp cât Rusia este ocupată cu Ucraina, ameninţarea militară directă este redusă. Dar acest lucru se poate schimba rapid dacă în Ucraina va exista o pauză”.

La rândul său, comandantul armatei norvegiene, Eirik Kristoffersen, a afirmat: „Dacă Rusia îşi măreşte acum forţele până la nivelurile pe care le-a anunţat – iar imaginile arată că asta fac – ameninţarea militară pentru Norvegia va creşte”.

La începutul anului 2026, Marea Britanie a anunțat că va dubla numărul militarilor desfășurați în Norvegia, în contextul preocupărilor legate de securitatea regiunii arctice.

În acel context, comandantul-șef al Forțelor Armate norvegiene a declarat că nu poate exclude posibilitatea unui viitor atac al Rusiei și că armata se pregătește pentru diferite scenarii de securitate.