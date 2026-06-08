Premierul britanic Sir Keir Starmer urmează să anunțe noi măsuri pentru limitarea accesului copiilor sub 16 ani la platformele online considerate dăunătoare, într-una dintre cele mai ample inițiative europene privind siguranța minorilor în mediul digital, potrivit The Times.

Potrivit informațiilor, guvernul de la Londra analizează un model care ar interzice accesul minorilor la anumite rețele sociale cu risc ridicat, menținând în același timp accesul la servicii considerate mai sigure și cu un rol educațional.

Reuters a confirmat că Starmer urmează să prezinte în cursul zilei o nouă strategie privind protecția copiilor în mediul online.

Potrivit detaliilor apărute în presa britanică, restricțiile ar putea viza platforme precum Instagram, TikTok și Snapchat, în timp ce servicii precum YouTube Kids sau unele aplicații de mesagerie ar putea beneficia de excepții.

Modelul analizat de executivul britanic este inspirat parțial din legislația adoptată în Australia, care a introdus în decembrie 2025 una dintre cele mai stricte interdicții privind accesul minorilor la rețele sociale.

Surse citate de Reuters afirmă însă că o interdicție completă nu este așteptată imediat, iar guvernul ar putea începe prin măsuri mai specifice, inclusiv limitarea posibilității ca minorii să creeze sau să distribuie imagini sexualizate care pot fi folosite ulterior în cazuri de șantaj online.

Subiectul a devenit o prioritate politică după campaniile susținute de mai multe familii care și-au pierdut copiii în incidente asociate activității online.

În ultimele luni, Keir Starmer și ministrul britanic al tehnologiei, Liz Kendall, au susținut în repetate rânduri că actualele măsuri de protecție nu sunt suficiente pentru a limita expunerea minorilor la conținut nociv, algoritmi care stimulează dependența și provocări periculoase distribuite pe internet.

Guvernul britanic a desfășurat în acest an o consultare publică privind accesul copiilor la rețele sociale. Printre opțiunile analizate se numără introducerea unor limite de timp, interzicerea funcțiilor de tip „infinite scroll”, restricții nocturne și verificări mai stricte ale vârstei utilizatorilor.

Marea Britanie nu este singura țară care ia în calcul măsuri mai dure.

Franța, Danemarca și Polonia analizează la rândul lor restricții privind accesul minorilor la rețele sociale. În Grecia, autoritățile au anunțat deja că, începând din ianuarie 2027, copiii sub 15 ani nu vor mai putea utiliza anumite platforme fără măsuri suplimentare de verificare.

Dezbaterea este alimentată de tot mai multe studii privind impactul utilizării excesive a rețelelor sociale asupra sănătății mintale, somnului și dezvoltării emoționale a copiilor și adolescenților.

Deși măsurile beneficiază de sprijinul multor părinți și organizații pentru protecția copiilor, specialiștii nu sunt unanimi în privința eficienței unei interdicții totale.

Criticii avertizează că adolescenții ar putea găsi metode de ocolire a restricțiilor prin VPN-uri sau conturi create cu date false. În plus, o parte dintre tinerii consultați în cadrul dezbaterilor publice au declarat că preferă reguli mai clare și instrumente de control parental, nu interdicții generale.

Discursul programat luni al lui Keir Starmer este așteptat să ofere primele detalii oficiale despre direcția pe care o va urma guvernul britanic și despre modul în care companiile tehnologice vor fi obligate să își adapteze serviciile pentru protejarea minorilor.