Noile inițiative legislative care urmăresc limitarea accesului minorilor la rețelele sociale ar putea avea efecte neașteptate asupra concurenței din industria tehnologică. Avertismentul vine din partea lui Rose Wang, director operațional al platformei Bluesky, care consideră că astfel de măsuri riscă să consolideze poziția companiilor dominante și să reducă șansele platformelor mai mici de a se dezvolta.

Declarațiile vin într-un moment în care tot mai multe state analizează introducerea unor reguli stricte privind accesul copiilor și adolescenților la platformele de socializare.

Potrivit reprezentantei Bluesky, protejarea minorilor este o prioritate legitimă, însă reglementările trebuie elaborate astfel încât să nu creeze bariere insurmontabile pentru noii jucători din piață. Ea a atras atenția că marile companii din domeniu beneficiază de resurse considerabile pentru a respecta cerințele impuse de autorități, în timp ce platformele aflate la început de drum întâmpină dificultăți în a susține costurile asociate conformării.

„Există riscul să ajungem într-o lume în care doar trei până la cinci platforme mari pot funcţiona, iar pentru noii concurenţi să fie aproape imposibil să intre pe piaţă şi să construiască spaţii online mai sănătoase”, a declarat Wang.

Discuțiile au loc în contextul în care Australia a devenit prima țară care a adoptat o interdicție generală privind accesul la rețelele sociale pentru persoanele cu vârsta sub 16 ani. Noile reguli obligă platformele să implementeze mecanisme de verificare a vârstei utilizatorilor, iar încălcarea legislației poate atrage sancțiuni financiare semnificative.

Inițiative similare sunt analizate și în alte state, printre care Regatul Unit, Franța, Spania și Austria, pe fondul preocupărilor legate de impactul rețelelor sociale asupra copiilor și adolescenților.

Bluesky, platformă lansată inițial ca proiect asociat Twitter și susținută de cofondatorul acesteia, Jack Dorsey, a ajuns la aproximativ 43 de milioane de utilizatori la nivel global. Cu toate acestea, compania rămâne mult mai mică decât marile platforme care domină sectorul.

Rose Wang a atras atenția că problema nu este existența reglementărilor, ci modul în care acestea sunt implementate. În opinia sa, autoritățile ar trebui să acorde mai multă atenție nevoilor companiilor mici și mijlocii din domeniul tehnologic, în timp ce platformele cu poziții dominante ar trebui monitorizate mai atent.