O schimbare majoră urmează să fie implementată în sistemul de învățământ din Polonia, unde autoritățile au decis să ia măsuri drastice împotriva distragerilor digitale din sălile de clasă, conform dpa.

Guvernul de la Varșovia a aprobat un proiect de lege care prevede interzicerea completă a utilizării telefoanelor mobile de către elevi în toate școlile primare, măsura urmând să fie aplicată din prima zi a noului an școlar.

Inițiativa legislativă va fi trimisă în perioada următoare către Parlament pentru dezbatere și votul final, urmând ca noile reguli să devină obligatorii începând cu data de 1 septembrie 2026.

Noua reglementare nu lasă loc de interpretări și vizează atât unitățile de învățământ de stat, cât și pe cele din sectorul privat. Actul normativ stipulează clar că elevii nu vor mai avea voie să folosească telefoanele mobile sau alte echipamente capabile să înregistreze audio ori video, restricția fiind valabilă atât pe durata orelor de curs, cât și în timpul pauzelor dintre materii.

Totuși, ministerul de resort a prevăzut și o serie de excepții bine definite. Dispozitivele electronice vor mai putea fi utilizate doar în situațiile în care sunt absolut necesare în scopuri didactice, pentru sprijin educațional special sau în cazuri de forță majoră care implică sănătatea și siguranța elevilor.

Această decizie nu vine de la sine, ci reprezintă un răspuns direct la solicitările venite din rândul cadrelor didactice, care s-au plâns tot mai des de impactul negativ al tehnologiei asupra atenției copiilor. Ministrul educaţiei, Barbara Nowacka, a declarat că măsura este un răspuns la apelurile profesorilor pentru reguli mai stricte privind utilizarea telefoanelor mobile în şcoli. Ea a spus că mai mult de jumătate din şcolile din Polonia au introdus deja restricţii similare în mod voluntar.

Pe lângă eliminarea telefoanelor din școli, executivul polonez a adoptat un set extins de măsuri care vizează o mai bună siguranță a copiilor pe internet. Acest pachet suplimentar va ajunge, de asemenea, pe masa parlamentarilor pentru adoptare.

Planul guvernamental include reguli mult mai severe în ceea ce privește accesul celor mici la platformele cu conţinut pornografic, dar și mecanisme rapide pentru ștergerea de pe rețea a materialelor ilegale. În baza noilor prevederi, companiile care gestionează site-uri pentru adulți vor avea obligația legală de a verifica vârsta vizitatorilor într-un mod complet anonim, având interdicția de a colecta date din browser sau alte informaţii cu caracter personal ale utilizatorilor.