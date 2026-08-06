George R.R. Martin, autorul seriei „A Song of Ice and Fire”, care a stat la baza serialului „Game of Thrones”, a vorbit deschis despre problemele cu care s-a confruntat în ultimele luni. Într-o postare publicată pe blogul său personal, scriitorul american a dezvăluit că a trecut printr-o perioadă marcată de tristețe, depresie și pierderi personale, în timp ce fanii continuă să aștepte apariția romanului „The Winds of Winter”.

În vârstă de 77 de ani, George R.R. Martin a publicat prima postare pe blog din aproape șase luni, intitulată „Better Late Than Never” („Mai bine mai târziu decât niciodată”).

„Anul acesta a fost... stresant, ca să spun cel puțin. S-au întâmplat atât de multe lucruri, încât a fost copleșitor. Unele lucruri minunate, lucruri emoționante. Visuri care s-au împlinit. Dar au fost și coșmaruri. Am pierdut prieteni. M-am luptat cu tristețea și depresia. Poate că ce e mai rău abia urmează”, a scris autorul, citat de The Guardian.

Martin a explicat că articolele publicate pe site-ul său începând din februarie au fost redactate de colaboratorii săi, întrucât nu a reușit să țină pasul cu activitatea obișnuită.

Scriitorul, care va împlini 78 de ani în luna septembrie, a vorbit și despre efectele trecerii timpului.

„A îmbătrâni nu e deloc distractiv”, a mărturisit el, adăugând însă că, în ciuda dificultăților, anul i-a adus și „momente uimitoare”.

„Presupun că așa e viața. Desigur, știam asta. Dacă mi-ați citit poveștile, știți asta”, a scris George R.R. Martin.

Printre momentele pozitive ale anului, autorul a amintit succesul serialului „A Knight of the Seven Kingdoms”, prequel al universului „Game of Thrones”, bazat pe nuvelele sale din seria „Tales of Dunk and Egg”.

Producția HBO a obținut nouă nominalizări la premiile Emmy, inclusiv la categoria Cel mai bun serial dramatic.

Declarațiile lui George R.R. Martin vin în contextul în care cititorii continuă să aștepte publicarea romanului „The Winds of Winter”, al șaselea volum din seria „A Song of Ice and Fire”.

Cartea este în lucru de la apariția volumului „A Dance with Dragons”, lansat în 2011, însă până în prezent nu a fost anunțată o dată oficială de publicare.

Întârzierea a generat numeroase critici din partea fanilor, iar scriitorul a recunoscut în trecut că acest roman a devenit „blestemul vieții mele”.

Într-o postare publicată în mai 2025, Martin a răspuns ironiilor potrivit cărora nu va termina niciodată seria.

„Nu voi termina niciodată Winds. Dacă o voi face, nu voi termina niciodată A Dream of Spring. Dacă o voi face, nu va ieși nimic bun”, scria atunci autorul, rezumând sarcastic criticile care i-au fost aduse de-a lungul anilor.