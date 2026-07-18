Monden

Horoscopul lunii iulie aduce un avertisment. Trei zodii sunt îndemnate să își protejeze sănătatea

Comentează știrea
Horoscopul lunii iulie aduce un avertisment. Trei zodii sunt îndemnate să își protejeze sănătateaSursa foto: Freepik.com
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Mai mulți astrologi internaționali atrag atenția că, în a doua jumătate a lunii iulie 2026, trei zodii ar putea avea nevoie de mai multă grijă față de starea lor de sănătate, potrivit analizelor publicate de Astrostyle, Hindustan Times, The Old Farmer's Almanac și Astrolipi.

În centrul atenției se află zodiile Berbec, Taur și Gemeni, pentru care a doua parte a lunii iulie este descrisă ca o perioadă în care echilibrul fizic și psihic merită o atenție suplimentară.

Berbec: energia ridicată poate ascunde oboseala

Potrivit horoscopului lunar publicat de Hindustan Times, Berbecii intră în a doua jumătate a lunii cu mai multă energie și oportunități, însă sunt sfătuiți să nu ignore semnalele organismului.

Astrologii recomandă respectarea programului de odihnă și evitarea epuizării cauzate de ritmul alert al activităților.

Și Astrolipi transmite un mesaj similar, subliniind că un program de somn regulat poate fi mai benefic decât antrenamentele intense în această perioadă.

Taur: stresul și rutina pot avea un cuvânt greu de spus

În cazul nativilor Taur, Hindustan Times vorbește despre nevoia de a păstra un echilibru între muncă și viața personală.

taur

taur / sursa foto: dreamstime.com

Horoscopul arată că stresul acumulat și preocupările cotidiene pot influența starea generală, motiv pentru care sunt recomandate pauze și un ritm de lucru moderat.

Și The Old Farmer's Almanac amintește că luna iulie este marcată de influența lui Mercur retrograd, perioadă în care este indicată mai multă răbdare și atenție acordată propriei stări de bine.

Gemeni: atenție la alimentație și odihnă

Pentru Gemeni, mai multe horoscoape lunare evidențiază faptul că finalul lunii poate aduce un ritm intens al activităților. Hindustan Times recomandă evitarea meselor sărite și menținerea unui program echilibrat, avertizând că lipsa odihnei poate afecta nivelul de energie și dispoziția.

La rândul său, Astrostyle consideră că influențele astrale din iulie favorizează schimbările și adaptarea, însă acestea pot deveni obositoare dacă nu sunt însoțite de perioade suficiente de recuperare

Stiri calde

22:23 - Petrolul - Dinamo, 1-0. Debut cu victorie pentru Ricardo Sousa

22:14 - Rareș Bogdan: Platforma liberal-conservatoare nu urmărește ruperea PNL, ci o dezbatere internă de idei

21:59 - Finala Cupei Mondiale 2026. Spania și Argentina se înfruntă pentru trofeul suprem. Echipele de start. Live Text

21:53 - Mișcarea făcută de Adrian Veștea în PNL: „Liderii vin și pleacă, valorile rămân”

21:42 - Tragerea Loto, 19 iulie. Ce numere au ieșit câștigătoare la 6 din 49, categoria cu report de milioane de euro

21:36 - Unii rechini par să prefere muzica jazz. Descoperirile care schimbă tot ce credeam despre ei

HAI România!

Moartea vine prin algoritm!

Moartea vine prin algoritm!

Cine trădează poporul român?

Cine trădează poporul român?

Dinozaurii Modrić, Chipciu și Nistor. Vuvuzeaua de la stadion la sufloțeavismul sindical

Dinozaurii Modrić, Chipciu și Nistor. Vuvuzeaua de la stadion la sufloțeavismul sindical

Proiecte speciale