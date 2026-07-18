Mai mulți astrologi internaționali atrag atenția că, în a doua jumătate a lunii iulie 2026, trei zodii ar putea avea nevoie de mai multă grijă față de starea lor de sănătate, potrivit analizelor publicate de Astrostyle, Hindustan Times, The Old Farmer's Almanac și Astrolipi.

În centrul atenției se află zodiile Berbec, Taur și Gemeni, pentru care a doua parte a lunii iulie este descrisă ca o perioadă în care echilibrul fizic și psihic merită o atenție suplimentară.

Potrivit horoscopului lunar publicat de Hindustan Times, Berbecii intră în a doua jumătate a lunii cu mai multă energie și oportunități, însă sunt sfătuiți să nu ignore semnalele organismului.

Astrologii recomandă respectarea programului de odihnă și evitarea epuizării cauzate de ritmul alert al activităților.

Și Astrolipi transmite un mesaj similar, subliniind că un program de somn regulat poate fi mai benefic decât antrenamentele intense în această perioadă.

În cazul nativilor Taur, Hindustan Times vorbește despre nevoia de a păstra un echilibru între muncă și viața personală.

Horoscopul arată că stresul acumulat și preocupările cotidiene pot influența starea generală, motiv pentru care sunt recomandate pauze și un ritm de lucru moderat.

Și The Old Farmer's Almanac amintește că luna iulie este marcată de influența lui Mercur retrograd, perioadă în care este indicată mai multă răbdare și atenție acordată propriei stări de bine.

Pentru Gemeni, mai multe horoscoape lunare evidențiază faptul că finalul lunii poate aduce un ritm intens al activităților. Hindustan Times recomandă evitarea meselor sărite și menținerea unui program echilibrat, avertizând că lipsa odihnei poate afecta nivelul de energie și dispoziția.

La rândul său, Astrostyle consideră că influențele astrale din iulie favorizează schimbările și adaptarea, însă acestea pot deveni obositoare dacă nu sunt însoțite de perioade suficiente de recuperare