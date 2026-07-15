Alegerea următoarei destinații de vacanță ar putea fi inspirată și de zodie, cel puțin potrivit recomandărilor publicate de mai multe reviste internaționale de călătorii.

De la orașe agitate și aventuri în natură până la insule liniștite, fiecare semn zodiacal are un stil de călătorie asociat trăsăturilor sale.

Berbecii sunt asociați cu energia, inițiativa și nevoia de mișcare. Lanzarote, cu peisajele sale vulcanice, traseele în aer liber și decorul neobișnuit, poate fi o alegere potrivită pentru cei care preferă o vacanță activă.

O destinație prea liniștită riscă să-i plictisească rapid. Berbecul caută experiențe, provocări și libertatea de a schimba planul din mers.

Pentru Taur, vacanța ideală înseamnă confort, mâncare bună și timp petrecut fără grabă. Toscana combină gastronomia, peisajele rurale și orașele istorice într-un ritm potrivit celor care vor să se bucure pe îndelete de călătorie.

O masă lungă, un hotel confortabil și o priveliște asupra dealurilor pot cântări mai mult decât un program încărcat cu obiective turistice.

Curioși și atrași de varietate, Gemenii au nevoie de o destinație în care să existe permanent ceva nou de descoperit. Londra oferă muzee, cartiere complet diferite, spectacole, piețe și o viață socială intensă.

Este genul de oraș în care planurile se pot schimba de mai multe ori într-o singură zi, fără ca vacanța să devină monotonă.

Racii sunt asociați cu nevoia de liniște, confort emoțional și apropierea de apă. Bali oferă plaje, zone retrase și numeroase experiențe dedicate relaxării.

Pentru această zodie, vacanța nu trebuie să fie o cursă între atracții turistice. Contează atmosfera și sentimentul că poate încetini ritmul.

Leul preferă destinațiile spectaculoase, animate și cu o viață socială intensă. Los Angeles se potrivește acestui profil prin combinația de plaje, divertisment, restaurante și locuri cunoscute în întreaga lume.

Pentru nativii care iubesc energia marilor orașe și experiențele memorabile, metropola americană oferă suficiente opțiuni.

Fecioarele sunt descrise drept atente la detalii și interesate să înțeleagă locurile pe care le vizitează. Roma oferă istorie, arhitectură și obiective care pot transforma fiecare zi într-un traseu bine organizat.

Muzeele, siturile arheologice și numeroasele cartiere istorice pot satisface curiozitatea unui călător care preferă să știe exact ce vede.

Arta, estetica și eleganța sunt frecvent asociate Balanței. Florența pare o alegere firească datorită muzeelor, arhitecturii renascentiste și atmosferei sale.

Este o destinație potrivită pentru plimbări lungi, cine relaxate și zile în care programul poate alterna între cultură și momente de răgaz.

Scorpionii sunt atrași, potrivit profilurilor astrologice, de locurile intense și misterioase. Peisajele vulcanice, ghețarii, izvoarele termale și zonele izolate ale Islandei oferă exact acest tip de experiență.

În locul unei stațiuni aglomerate, Scorpionul ar putea prefera o călătorie în care natura domină decorul.

Dacă există o zodie asociată constant cu dorința de explorare, aceasta este Săgetătorul. Patagonia, întinsă între Argentina și Chile, oferă trasee montane, lacuri, ghețari și distanțe impresionante.

Este o destinație pentru cei care nu se tem de drumuri lungi și care consideră aventura o parte esențială a vacanței.

Capricornii sunt asociați cu ambiția, disciplina și preferința pentru destinații care oferă numeroase posibilități. New York poate răspunde acestui profil prin ritmul său rapid și oferta culturală extinsă.

Orașul permite organizarea unui program foarte precis, de la muzee și spectacole până la restaurante și explorarea cartierelor.

Originalitatea și interesul pentru nou sunt două dintre trăsăturile atribuite Vărsătorului. Tokyo combină tehnologia, cultura pop și tradițiile japoneze într-un decor dificil de comparat cu alte mari orașe.

Pentru un călător care caută experiențe diferite și contraste puternice, capitala Japoniei poate deveni o destinație ideală.

Peștii sunt asociați cu imaginația, sensibilitatea și apropierea de apă. Bali apare frecvent în recomandările de călătorie dedicate acestei zodii datorită plajelor și atmosferei relaxate.

Retragerile dedicate stării de bine și peisajele tropicale completează profilul unei vacanțe în care ritmul lent este mai important decât o listă lungă de obiective.

Astrologia nu poate stabili unde ar trebui să plece cineva în vacanță, însă preferințele asociate fiecărei zodii pot oferi o sursă de inspirație.

Aventură, confort, cultură sau liniște: destinația potrivită depinde, în final, de modul în care fiecare persoană preferă să călătorească.