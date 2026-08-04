Fiica regelui Frederik al X-lea s-a prezentat la cazarmă în prima zi a noului stagiu militar extins din Danemarca. Prințesa Isabella a Danemarcei, în vârstă de 19 ani, a început luni serviciul militar în cadrul Regimentului de Husari de Gardă, la cazarma Antvorskov din orașul Slagelse, potrivit unui comunicat al Casei Regale.

Apariția sa, cu un rucsac în spate și zâmbind, a marcat debutul unui stagiu de pregătire care va dura 11 luni, în contextul noilor reguli adoptate de autoritățile daneze.

Prezența prințesei este semnificativă deoarece face parte din prima generație de femei care urmează noul serviciu militar de bază prelungit, introdus după modificarea legislației privind apărarea, pe fondul deteriorării situației de securitate din Europa.

Potrivit agenției daneze Ritzau, aproximativ 1.600 de tineri au început luni un nou stagiu al serviciului militar de bază.

Recent, autoritățile de la Copenhaga au decis extinderea duratei serviciului militar de la patru la 11 luni. Măsura face parte dintr-un pachet mai amplu de consolidare a capacității de apărare a țării, adoptat în urma schimbărilor din mediul de securitate european.

În același timp, Danemarca a introdus serviciul militar obligatoriu și pentru femeile care au împlinit vârsta de 18 ani. Totuși, sistemul continuă să selecteze doar o parte dintre tinerii eligibili din fiecare generație.

Casa Regală a Danemarcei, citată de presa daneză, a anunțat că prințesa Isabella nu va primi remunerația acordată militarilor aflați în perioada de pregătire.

Isabella este a doua fiică a regelui Frederik al X-lea și a reginei Mary și continuă astfel o tradiție bine înrădăcinată în familia regală daneză, ai cărei membri urmează, de regulă, o perioadă de pregătire militară.

Prințul moștenitor Christian, fratele mai mare al Isabellei și primul în ordinea succesiunii la tron, a efectuat, la rândul său, serviciul militar în aceeași garnizoană din Slagelse.

Ulterior, moștenitorul coroanei daneze și-a continuat pregătirea militară și a început anul trecut instruirea pentru gradul de sublocotenent.

Participarea membrilor familiei regale la activități militare reprezintă o practică tradițională în Danemarca și este întâlnită și în alte monarhii europene, unde pregătirea militară este considerată parte a formării viitorilor reprezentanți ai Casei Regale.