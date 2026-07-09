Declarațiile președintelui american Donald Trump privind preluarea controlului asupra Groenlandei au provocat noi reacții dure din partea liderilor de la Nuuk și Copenhaga. Autoritățile au transmis că viitorul insulei trebuie decis de locuitorii săi și au respins orice posibilitate ca teritoriul arctic să ajungă sub controlul SUA, potrivit Reuters.

Șeful guvernului din Groenlanda, Jens-Frederik Nielsen, a reacționat după noile declarații ale președintelui american și a transmis că poziția autorităților rămâne neschimbată.

„Solicitările repetate de preluare sau control al ţării noastre nu schimbă acest lucru”, a scris Nielsen într-o postare pe Facebook.

Mesajul liderului groenlandez vine în contextul în care Donald Trump a susținut din nou că Statele Unite ar trebui să controleze insula arctică.

Premierul danez Mette Frederiksen a declarat, la Ankara, că Danemarca este pregătită să își apere teritoriul și a subliniat că Groenlanda face parte din Regatul Danemarcei.

„Suntem gata să apărăm fiecare centimetru din NATO, inclusiv propriul nostru teritoriu… Desigur că vom apăra Regatul Danemarcei”, a spus Frederiksen, reiterând că Groenlanda nu este de vânzare.

Ea a evidențiat importanța solidarității dintre statele membre NATO.

„Unul dintre motivele pentru care am înfiinţat NATO cu mulţi, mulţi ani în urmă este că, dacă se întâmplă ceva cu unul dintre noi, atunci toţi ar trebui să ne apărăm reciproc”.

Nu doar autoritățile au respins ideea preluării insulei de către Statele Unite. Mai mulți locuitori din Groenlanda au transmis că viitorul teritoriului trebuie hotărât de populația locală.

La un campionat tradițional de caiac desfășurat în Nuuk, participanții au afirmat că interesul Washingtonului este legat în special de poziția strategică și de resursele naturale ale insulei.

„El se gândeşte doar la materii prime şi petrol”, a spus Frederik Larsen, în vârstă de 72 de ani, un pensionar născut în Groenlanda.

„Cred că ne descurcăm şi fără el”, a adăugat bărbatul.

Birgithe Geisler, profesoară la o școală publică, a transmis că deciziile privind viitorul insulei trebuie luate doar de cei care locuiesc acolo.

„Nimeni altcineva nu ar trebui să decidă în locul nostru”, a spus ea.

O reacție critică a venit și din partea lui Hans David Ezekiassen, instructor la Centrul Maritim din Groenlanda.

„Cred că e o porcărie, ca să mă exprim blând”, a spus el. „Nici măcar nu-şi poate controla propria ţară, aşa că de ce ar trebui să încerce să preia controlul asupra altor ţări?”

Unii locuitori consideră că viitorul insulei trebuie construit prin consolidarea autonomiei față de Danemarca, nu prin schimbarea controlului politic.

Andy Thon, inginer și membru al echipei Qajaq USA, a declarat că relația dintre Groenlanda și Danemarca evoluează deja în această direcție.

„Împreună cu Danemarca, se îndreaptă spre autonomia deplină, iar SUA nu ar avea nevoie de Groenlanda ca punct strategic dacă ar colabora corespunzător cu aliaţii noştri”, a spus el.