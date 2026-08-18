Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a criticat decizia Curții Constituționale privind așa-numitul „amendament Fritz”, susținând că modificarea legislativă nu ar trebui să producă efecte asupra unor situații juridice constituite înainte de intrarea noii reguli în vigoare.

Fostul premier și-a prezentat poziția marți seară, într-un mesaj amplu publicat pe Facebook, în care a susținut că principiul neretroactivității trebuie să se aplice indiferent de partidul aflat la guvernare sau de persoana vizată de lege.

Emil Boc a susținut că modificarea unei legi poate stabili reguli noi pentru viitor, însă nu poate schimba ulterior consecințele juridice ale unor situații deja produse. „O lege poate schimba regulile de mâine. Nu poate schimba, după terminarea jocului, regulile după care a fost jucat ieri. Legiuitorul este liber să fie mai sever pentru viitor. Nu este însă liber să rescrie trecutul juridic”, a transmis Boc.

El a afirmat că problema ridicată de modificarea Legii integrității depășește situația lui Dominic Fritz și a USR.

„Dacă acceptăm că Parlamentul poate modifica ulterior consecințele juridice ale unor situații definitiv constituite, același mecanism ar putea fi utilizat în viitor în numeroase alte domenii”, a scris primarul.

Potrivit lui Boc, regulile privind neretroactivitatea ar trebui să rămână aceleași indiferent de majoritatea parlamentară aflată la putere.

„Majoritățile parlamentare se schimbă. Protecția împotriva retroactivității trebuie să rămână aceeași indiferent cine guvernează și indiferent cine este persoana afectată. Constituția nu protejează persoane”, a afirmat el.

Primarul Clujului a susținut că acceptarea unui precedent poate permite utilizarea lui de către viitoare majorități parlamentare.

„Dacă ei au putut, și noi putem” - puține propoziții sunt mai periculoase pentru o democrație”, a transmis Boc.

El a adăugat că, în acest scenariu, „politica încetează să mai fie competiția dintre proiecte și devine competiția dintre represalii”.

Emil Boc a susținut că modificările legislative nu ar trebui folosite pentru eliminarea adversarilor politici și că instituțiile statului nu ar trebui transformate în instrumente de revanșă politică.

„Nu schimbăm regulile după terminarea jocului. Nu facem legi pentru a elimina adversari. Nu transformăm instituțiile statului în instrumente de revanșă politică. Nu cerem Curții Constituționale să fie de partea noastră. Îi cerem să fie de partea Constituției”, a afirmat el.

Boc a precizat că aceste principii ar trebui să se aplice indiferent de partidul aflat la putere.

„Indiferent dacă ne numim liberali, social-democrați, conservatori, auristi sau progresiști. Indiferent cine este primar. Indiferent cine conduce Guvernul. Indiferent cine are majoritatea în Parlament”, a mai transmis primarul.

În mesajul său, Emil Boc a făcut distincția între regula majorității și limitele impuse de Constituție.

„Democrația nu înseamnă doar regula majorității. Dacă ar fi atât de simplu, Constituția nu ar mai fi necesară. Ar fi suficient ca majoritatea parlamentară să decidă orice dorește”, a scris acesta.

Potrivit lui Boc, democrația constituțională presupune existența unor limite pentru puterea politică, între care a enumerat drepturile, separația puterilor, securitatea juridică și neretroactivitatea legii.

„Majoritatea guvernează, dar nici majoritatea nu poate face orice. Există limite. Există drepturi. Există separația puterilor. Există securitatea juridică. Există neretroactivitatea legii. Și există o Constituție care trebuie să rămână deasupra interesului politic al momentului”, a afirmat el.

Primarul Clujului a susținut că CCR trebuie să aplice Constituția inclusiv atunci când deciziile sale nu sunt în acord cu poziția majorității politice.

„CCR nu a fost creată pentru a fi populară, nu a fost creată pentru a confirma majoritatea și cu atât mai puțin pentru a oferi confort juridic puterii politice”, a transmis Boc.

El a adăugat că rolul Curții este să stabilească limite pentru puterea politică.

„Ea trebuie să poată spune puterii: «Până aici». Chiar atunci când Parlamentul are voturile. Chiar atunci când Guvernul are susținerea politică. Chiar atunci când opinia publică este împărțită”, a mai scris primarul.

În final, Emil Boc a susținut că jurisprudența anterioară a Curții Constituționale consacră principiul neretroactivității legii civile.