Execuția unei femei din Statele Unite, care a petrecut 30 de ani în închisoare, a fost suspendată în ultimul moment, cu doar două ore înainte de punerea în aplicare a pedepsei capitale. O instanță din Tennessee a decis amânarea procedurii pentru a analiza noi dovezi referitoare la traumele suferite de aceasta în copilărie. Christa Pike, în vârstă de 50 de ani, urma să devină prima femeie executată în acest stat în ultimii 200 de ani, potrivit The New York Times.

Un tribunal din SUA a decis miercuri suspendarea execuției Christei Pike, după ce avocații acesteia au solicitat o nouă analiză a probelor referitoare la abuzurile suferite în copilărie. Hotărârea a fost luată cu aproximativ două ore înainte de momentul stabilit pentru aplicarea pedepsei capitale.

Femeia se află în detenție de trei decenii, după ce a fost condamnată pentru torturarea și uciderea unei tinere, în perioada în care avea doar 18 ani. Execuția urma să aibă loc prin injecție letală, la Penitenciarul de Maximă Siguranță Riverbend din Nashville, Tennessee.

Înainte de suspendarea procedurii, Pike solicitase să fie executată de un pluton de execuție format din femei, în locul injecției letale. Cererea sa a fost susținută de echipa juridică, care a invocat atât istoricul traumelor suferite, cât și problemele medicale care ar putea complica procedura.

Apărătorii Christei Pike și experții în traume susțin că administrarea injecției letale ar putea declanșa amintiri traumatizante legate de abuzurile suferite în copilărie. Documentele depuse de avocați descriu episoade grave de violență, neglijență și abuz sexual, inclusiv violuri la vârstele de 11 și 17 ani.

Dosarul menționează și diagnostice de tulburare bipolară și tulburare de stres post-traumatic. Potrivit experților în violență sexuală și traume, procedurile medicale asociate injecției letale ar putea declanșa flashback-uri severe, care ar determina-o să retrăiască experiențele traumatizante.

Apărarea a invocat și probleme de ordin medical, susținând că femeia are vene subțiri și o afecțiune sanguină care ar putea îngreuna introducerea unei linii intravenoase. Noile dovezi urmează să fie analizate de judecători înainte de luarea unei alte decizii privind executarea pedepsei.

Christa Pike a fost condamnată pentru uciderea lui Colleen Slemmer, o tânără de 19 ani, pe care o considera o rivală în dragoste. Crima a avut loc în ianuarie 1995, când Pike avea 18 ani.

Potrivit dosarului, Pike, iubitul său de atunci, Tadaryl Shipp, în vârstă de 17 ani, și Shadolla Peterson, în vârstă de 18 ani, au atras-o pe Slemmer într-o zonă împădurită din apropierea orașului Knoxville, unde au torturat-o și au ucis-o.

Toți cei implicați urmau cursurile unui centru de formare profesională din Knoxville. Cazul a atras un interes public considerabil, după ce anchetatorii au descoperit că pe pieptul victimei fusese crestată o pentagramă. De asemenea, Pike a păstrat o bucată din craniul tinerei ucise.

Christa Pike și Tadaryl Shipp și-au recunoscut faptele și au fost condamnați pentru omor de gradul întâi în 1996. Pike a primit pedeapsa capitală, în timp ce Shipp a fost condamnat la închisoare pe viață, cu posibilitatea eliberării condiționate.