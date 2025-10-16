Bărbat executat în SUA, pentru o crimă din anii ’90. Procesul a durat decenii

Execuția unui bărbat din Mississippi, condamnat pentru violarea și uciderea unei studente în anii ’90, a avut loc miercuri, după mai bine de trei decenii, potrivit Mississippi Office of Capital Post.

Charles Ray Crawford, în vârstă de 64 de ani, a fost declarat mort la 18:15, ora locală, în Penitenciarul de Stat din Mississippi, Parchman, după ce toate cererile de clemență și suspendare a execuției au fost respinse.

„Charles Ray Crawford a fost executat prin injecție letală la 18:15, ora locală, la Penitenciarul de Stat Mississippi din Parchman”, se arată în comunicatul oficial al Departamentului de Corecție.

Crawford a fost condamnat la moarte în 1994, pentru răpirea și uciderea lui Kristy Ray, studentă de 20 de ani, în 1993.

Victima a fost răpită de acasă, în comitatul Tippah, la 29 ianuarie 1993, iar în aceeași zi autoritățile au descoperit un bilet de răscumpărare confecționat din decupaje de reviste, ascuns în podul fostului socru al lui Crawford.

Biletul menționa o femeie pe nume Jennifer, iar anchetatorii au început imediat urmărirea suspectului. Crawford a fost arestat a doua zi, susținând că se întorcea de la o excursie de vânătoare și afirmând ulterior că a avut „blackout” și nu își amintește uciderea lui Ray.

„Este aproape ca și cum nu a avut nici măcar șansa de a decide dacă este vinovat sau nevinovat, pentru că avocatul său i-a ignorat dorințele încă de la început”, a declarat Krissy Nobile, directorul Biroului de Ajutor Post-Condenare al statului Mississippi, care l-a reprezentat pe Crawford, conform Associated Press.

Autoritățile au stabilit că Crawford a dus-o pe Ray într-o cabană izolată, unde a legat-o, a violat-o și a înjunghiat-o mortal în piept.

În momentul arestării, el era de asemenea pe cale să fie judecat pentru un atac din 1991, când a fost acuzat de viol asupra unei adolescente de 17 ani și de atac asupra prietenei acesteia cu un ciocan.

Juriile l-au condamnat ulterior pe Crawford în ambele cazuri, iar condamnarea pentru violul anterior a fost un factor agravant în procesul pentru crimă capitală.

Execuția marchează sfârșitul unui lung șir de procese și apeluri. De-a lungul celor 30 de ani petrecuți în închisoare, Crawford a depus multiple contestații, inclusiv la Curtea Supremă a SUA, susținând că drepturile sale garantate de Amendamentul Șase au fost încălcate atunci când avocații săi și-au asumat apărarea fără consimțământul său și au pledat pentru nebunie.

Decizia finală de a pune în aplicare execuția a fost confirmată de Curtea Supremă a Statului Mississippi și de guvernatorul Tate Reeves, care a respins cererea de clemență.

„Justiția trebuie să fie servită în numele victimelor. În Mississippi, așa se va întâmpla”, a scris Reeves pe Facebook pe 13 octombrie.

Specialiștii în drept și organizațiile pentru apărarea drepturilor omului consideră că acest caz reflectă provocările sistemului de justiție penală american în gestionarea pedepselor capitale, mai ales atunci când procesul se întinde pe decenii și implică multiple apeluri și aspecte de drept constituțional.

Execuția lui Crawford are, de asemenea, un impact simbolic asupra comunității din Mississippi, dar și asupra dezbaterilor naționale privind aplicarea pedepsei cu moartea.