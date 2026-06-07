O elevă în vârstă de 18 ani a ajuns la spital în dimineața zilei de 6 iunie, după ce a participat la un bal de absolvire organizat într-un local din Cluj-Napoca. Cazul a intrat în atenția polițiștilor după ce fata a reclamat că ar fi fost victima unei agresiuni sexuale, iar anchetatorii desfășoară cercetări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-au petrecut faptele.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, sesizarea a fost făcută prin intermediul personalului medical de la Unitatea de Primiri Urgențe.

„La data de 6 iunie a.c., în jurul orei 05:25, Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizată, prin apel 112, de către personalul medical din cadrul Unității de Primiri Urgențe Cluj-Napoca, cu privire la faptul că o tânără, în vârstă de 18 ani, a fost transportată la unitatea medicală, reclamând faptul că ar fi fost victima unei agresiuni sexuale. Din verificările preliminare efectuate de polițiști a rezultat faptul că tânăra ar fi participat, în seara precedentă, la un eveniment organizat într-un local din municipiul Cluj-Napoca, împreună cu mai multe persoane, în cadrul căruia au fost consumate băuturi alcoolice”, au arătat reprezentanții Poliției județene Cluj.

Oamenii legii au afirmat că starea de rău a fetei a fost semnalată mamei acesteia de către una dintre persoanele prezente la eveniment, fiind solicitat ulterior ajutor medical.

„Pe parcursul desfășurării evenimentului, una dintre persoanele prezente la fața locului ar fi informat mama tinerei cu privire la faptul că aceasta ar fi acuzat o stare de rău, iar ulterior a fost solicitat sprijinul unui echipaj medical, care a preluat persoana și a transportat-o la o unitate medicală pentru acordarea de îngrijiri și efectuarea evaluărilor de specialitate”, au arătat oamenii legii.

Potrivit primelor detalii din anchetă, familia tinerei susține că aceasta ar fi fost agresată sexual de trei tineri, unul dintre ei fiind fost coleg de clasă. Părinții afirmă că adolescenta se afla într-o stare profundă de confuzie și că nu își amintește evenimentele petrecute în noaptea respectivă.

Mama fetei a criticat modul în care a fost gestionată situația la eveniment și susține că ea a fost cea care a apelat serviciul de urgență.

„Pentru mine coșmarul a început la ora 00:55, când m-a sunat dirigintele și mi-a spus că fiica mea nu mai vorbește coerent și că ceva este în neregulă cu ea. Am ieșit imediat din casă, așa cum eram, în pijama, și am plecat spre local. În timp ce coboram scările, am sunat eu la 112, pentru că nimeni nu o făcuse până atunci. Sincer, nu pot să înțeleg cum, dintre atâția adulți prezenți acolo, nimeni nu s-a gândit să cheme ambulanța. Vorbim despre profesori, despre persoane responsabile de supravegherea copiilor la banchet și despre personal de pază angajat pentru eveniment. Fiica mea era într-o stare evident gravă, nu mai putea vorbi coerent, era dezorientată, iar eu am fost cea care a sunat la serviciile de urgență”, a explicat mama victimei.

Tatăl tinerei a declarat că fiica sa nu și-ar fi recunoscut mama în momentul în care aceasta a ajuns la local și că nu își amintește aproape nimic din cele petrecute în acea noapte.

Potrivit acestuia, certificatul medico-legal ar indica existența unor leziuni în zona intimă, precum și multiple urme de violență pe corp.

„Nu știm în ce context a ajuns acolo și nici unde a fost dusă. Singurul lucru pe care și-l amintește este parcul de lângă local. Atât. Restul este un gol complet”, a mai spus tatăl.

Familia ia în calcul posibilitatea ca tinerei să îi fi fost administrată o substanță cunoscută în spațiul public drept „drogul violului”, ipoteză care urmează să fie verificată de anchetatori prin expertize și analize de specialitate.

Contactat de presa locală, dirigintele clasei a refuzat să ofere explicații privind cele întâmplate.

„Nu mă băgați pe mine în asta. Nu am nimic de comentat”, ar fi spus acesta.