Un psiholog din București a fost reținut miercuri, după percheziții efectuate de polițiștii Capitalei într-un dosar care vizează acuzații de folosirea abuzivă a funcției în scop sexual, viol și agresiune sexuală. Anchetatorii au descins la locuința și cabinetul acestuia, iar ulterior l-au condus la audieri. Potrivit unor surse judiciare, pe numele bărbatului au fost formulate trei plângeri.

Psihologul Ion Duvac a fost reținut de polițiști, după ce miercuri dimineață au avut loc percheziții la două adrese din București, într-un dosar penal care vizează acuzații grave formulate de mai multe femei.

După audieri, acesta a fost condus la Parchetul Capitalei, unde procurorii urmează să decidă dacă vor solicita instanței o măsură preventivă.

Polițiștii de la Investigații Criminale din cadrul Poliției Capitalei au efectuat descinderi la locuința și cabinetul psihologului, în cadrul unei anchete care vizează presupuse fapte de folosire abuzivă a funcției în scop sexual, viol și agresiune sexuală. Conform informațiilor din anchetă, dosarul a fost deschis după ce mai multe femei au reclamat comportamentul acestuia în timpul ședințelor de terapie.

Potrivit unor surse judiciare, pe numele lui Ion Duvac există trei plângeri. Acesta este doctor în psihologie și membru al Comisiei de Deontologie și Disciplină din cadrul Colegiului Psihologilor din România. Iar 16 tinere le-au dezvăluit jurnaliștilor de la PressOne că ar fi fost abuzate de Duvac.

Ancheta este în desfășurare, iar procurorii urmează să stabilească măsurile care vor fi dispuse în continuarea cercetărilor.

Mai multe femei au relatat experiențe pe care susțin că le-au avut în timpul întâlnirilor cu Ion Duvac. Acestea descriu comportamente pe care le consideră incompatibile cu relația profesională dintre psiholog și pacient.

„A închis ușa, eu eram în picioare, s-a apropiat de mine și mi-a băgat mâna în pantaloni, în zona intimă. Moment în care m-am blocat total, nu am știut ce să mai spun, m-am retras. Nu am putut să-i spun nimic în momentul ăla: De ce faci asta, ce...?. Am plecat și de atunci nu am mai avut nicio legătură”, a spus una dintre victime.

O altă femeie susține că în timpul unei ședințe ar fi fost supusă unor gesturi și comentarii cu caracter sexual.

„Cu degetul, mi-a arătat unde este punctul meu G. După care mi-a atins și sânii, m-a întrebat dacă am silicoane, i-am spus că nu. Mi-a spus că am pielea fină. Apoi am plecat și am realizat ce mi s-a întâmplat. În acea ședință mi-a spus să nu spun nimănui ce s-a întâmplat”, a declarat aceasta.

O a treia femeie afirmă că incidentul reclamat s-ar fi produs într-un hotel din Iași, după o conferință la care participase psihologul. „M-a împins pe pat, s-a urcat pe mine și a încercat să-mi bage mâna între picioare. Deci am luptat fizic. Eu îl împingeam cu genunchiul, el stătea deasupra mea și încerca să mă convingă să accept.”

După apariția mărturiilor în spațiul public, procurorii s-au sesizat din oficiu și au început verificările. Ulterior, trei femei au depus plângeri împotriva psihologului. Apărarea lui Ion Duvac respinge toate acuzațiile formulate și susține că acestea nu sunt susținute de probe.

„Vorbim de infracțiuni de viol, de folosirea funcției în scop sexual, de agresiune sexuală. Din discuția cu clientul meu, acesta neagă acuzațiile. Sunt fapte foarte vechi care, după 7 ani, au ieșit la lumină. Din punctul nostru de vedere nu sunt demonstrate cu nimic”, a declarat Bogdan Buneci, avocatul lui Ion Duvac.

În cadrul anchetei, alte 16 tinere cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, majoritatea studente, au relatat că psihologul le-ar fi solicitat fotografii cu zone intime ale corpului. În urma perchezițiilor efectuate miercuri, procurorii au ridicat mai multe telefoane și laptopuri care urmează să fie analizate pentru identificarea unor eventuale probe relevante pentru dosar.

Ion Duvac are 64 de ani și activează în domeniul psihologiei de peste trei decenii. De-a lungul carierei, acesta a colaborat, printre altele, cu Ministerul Apărării Naționale și Serviciul de Informații Externe.

În contextul anchetei, psihologul și-a dat demisia din Comisia de Etică a Colegiului Psihologilor. Acesta susține că acuzațiile care îi sunt aduse sunt neadevărate și afirmă că dosarul ar avea legătură cu intenția sa de a candida la conducerea instituției.