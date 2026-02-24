Cine este și ce studii are Ion Duvac, psihologul acuzat că-și hărțuiește pacientele

Ion Duvac, psiholog și fost ofițer militar, este acuzat de hărțuire sexuală a pacientelor. Ce studii are, care este parcursul său profesional și natura acuzațiilor recente.

Ion Duvac, doctor în psihologie și membru al Comisiei de Deontologie și Disciplină a Colegiului Psihologilor din România, este acuzat că și-ar fi hărțuit sexual clientele. El ar fi făcut propuneri sexuale explicite și ar fi cerut fotografii cu părțile intime ale femeilor încă din primele ședințe de terapie. Poliția Capitalei a demarat verificări.

Ion Duvac este un psiholog român cu o carieră de peste trei decenii, cunoscut atât pentru activitatea sa în mediul academic, cât și pentru implicarea în instituții de stat. În tinerețe, Duvac a urmat Școala Militară de Ofițeri Activi „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, specializarea grăniceri. După absolvire, a lucrat ca ofițer militar înainte de a-și continua formarea academică în psihologie.

În anii ’90, a obținut licența în psihologie la Universitatea din București, fiind recunoscut ca șef de promoție. Ulterior, și-a completat studiile cu o licență în istorie universală contemporană și un master în sociologie, specializarea „Studii de securitate și integrare europeană”. În paralel, și-a aprofundat pregătirea profesională prin studii doctorale în psihologie, finalizate cu o teză axată pe agresiunea psihologică, și prin programe postdoctorale în psihiatrie medico-legală.

Duvac a ocupat funcții importante în sistemul militar și de securitate. După o perioadă ca psiholog militar în cadrul Ministerului Apărării Naționale, el a activat în Serviciul de Informații Externe (SIE), ocupând poziții în psihologia resurselor umane și psihologie clinică. În paralel, a predat ca profesor asociat la facultăți de psihologie și a desfășurat activitate în propria practică privată.

Pe lângă activitatea practică, Ion Duvac a fost implicat și în structurile profesionale ale psihologilor. El face parte din Comisia de Deontologie și Disciplină a Colegiului Psihologilor din România, organism responsabil cu analiza și sancționarea eventualelor abateri etice în profesie. În această calitate, Duvac a contribuit la elaborarea unor standarde profesionale și la supravegherea respectării codului deontologic.

Activitatea sa academică include cursuri și seminarii în domeniul psihologiei clinice și intervențiilor cognitive-comportamentale, precum și coordonarea unor proiecte de cercetare în psihologie. Cariera sa reflectă o combinație între experiența militară, formarea universitară și practica clinică, poziționându-l anterior ca o personalitate cunoscută în mediul psihologic românesc.

În ultimele zile, Ion Duvac a fost implicat într-un scandal public după ce mai multe paciente l-au acuzat de hărțuire sexuală. Acuzațiile includ comentarii cu conținut sexual explicit și solicitarea de materiale intime în timpul ședințelor de terapie. Presa a relatat că înregistrările realizate de unele dintre paciente arată comportamente considerate nepotrivite pentru un psiholog.

Poliția Capitalei s-a autosesizat și a deschis verificări în acest caz. Autoritățile fac apel către potențialele victime să depună plângeri pentru a permite continuarea anchetei. De asemenea, Colegiul Psihologilor subliniază că profesia se bazează pe principii etice clare și încurajează sesizările oficiale. Până în prezent, nu există o decizie definitivă a justiției sau a Colegiului Psihologilor referitoare la aceste acuzații.