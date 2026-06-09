România, țara nimănui!

Dan Andronic și Mirel Curea sunt gazde bune și astăzi. Invitatul emisiunii, Victor Ponta. Avem multe subiecte de tocat, așa că începem direct cu Guvernul Tomac: vedem care sunt miniștrii agreați și care sunt tolerați. Nu uităm nici de drona care era să șteargă Constanța de pe fața pământului sau, să ne umple de petrol litoralul nostru, dar și pe cel bulgăresc.

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