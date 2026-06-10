Identitatea consultantului strategic care a reușit să sincronizeze mesajele politice ale Maiei Sandu și ale lui Ilie Bolojan a fost făcută publică de surse politice, în exclusivitate pentru EVZ.

Este vorba despre Hans Martin Sieg, un expert german cu o vastă experiență în spațiul post-sovietic și est-european. Numit oficial consilier al președintei Republicii Moldova în ianuarie 2022, în cadrul Misiunii de consilieri la nivel înalt a Uniunii Europene, Sieg a devenit figura-cheie care trasează liniile directoare pentru modernizarea administrativă și integrarea europeană în ambele capitale.

Prin “transferul” său în România capătă mult mai multă claritatea influența Germaniei asupra lui Ilie Bolojan, legăturile strânse cu Dominic Fritz (USR), cetățean german. Dar și planurile comune cu Maia Sandu, favorurile făcute industriei germane de armament și toate lucrurile de care am tot scris...

Hans Martin Sieg nu este un novice în politica regională. Doctor în științe politice și istorie, cu un parcurs impresionant prin instituții precum GIZ, PNUD sau OSCE, Sieg a condus birourile de țară pentru România și Republica Moldova ale Fundației Konrad Adenauer (KAS). Această poziție i-a oferit o radiografie exactă a mecanismelor de putere din București și Chișinău, pe care a început să le „reconfigureze” din interiorul Administrației Prezidențiale de la Chișinău.

Rolul său oficial a fost acela de a coordona reformele strategice și de a asigura alinierea cu Acordul de Asociere UE. În realitate, Sieg a adus în administrația moldoveană stilul german de „guvernare prin obiective”, eliminând retorica de tip social-democrat în favoarea unor politici publice bazate pe idei progresiste. același stil pe care Ilie Bolojan l-a consacrat la Oradea și, ulterior, la nivel național.

Adoptarea aceleiași linii strategice de către Ilie Bolojan nu este o coincidență, ci o extensie a expertizei pe care Sieg a perfecționat-o în cadrul Fundației Konrad Adenauer. Pentru PNL, colaborarea cu un expert de calibrul lui Hans Martin Sieg este un pariu pe ntru viitoarele alegeri.

Publicații din Republica Moldova, au documentat minuțios traseul lui Sieg, evidențiind faptul că acesta oferă consultanță nu doar pe reforme, ci și pe „politici de bună guvernare” și „promovarea parteneriatelor internaționale”.

În Republica Moldova, prezența sa a fost percepută ca un semn al susținerii necondiționate a Bruxelles-ului pentru agenda Maiei Sandu. Hans Sieg a folosit aceeași tactică în Republica Moldova, în 2019, când guvernul condus de Maia Sandu a picat la o moțiune de cenzură. A acuzat socialiștii că sunt cei care pun la cale o lovitură de stat. Nu vă sună cunoscut? Normal, este exact discursul de azi al lui Ilie Bolojan!

În România, influența sa este mai subtilă, filtrată prin relațiile pe care acesta le-a cultivat în anii în care a condus Fundația Konrad Adenauer la București. Faptul că ambii lideri, Sandu și Bolojan, au ajuns să comunice aproape identic pe diverse teme confirmă că Hans Martin Sieg a reușit ceea ce puțini strategi au făcut: exportul unui model de guvernare progresist în două țări marcate istoric de un alt tip de ideologie. Uneori liberal, alteori social-democrat.

Pentru PNL, succesul sau eșecul „metodei Sieg” aplicată de Ilie Bolojan va decide soarta partidului în următoarele cicluri electorale. Dacă succesul Maiei Sandu a fost validat de electoratul moldovean, pentru PNL, aplicarea unei strategii germane într-un partid „de tip balcanic” rămâne o provocare majoră.

Un lucru este însă cert: Hans Martin Sieg a devenit arhitectul invizibil al unei noi elite politice care refuză zgomotul de fond istoric al politicii dâmbovițene în favoarea conceptelor de import tip Bruxelles.