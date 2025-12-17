Dominic Fritz devine oficial cetățean român. Liderul USR va depune jurământul joi
- Mădălina Sfrijan
- 17 decembrie 2025, 22:25
Președintele USR și primar al Timișoarei, Dominic Fritz, va depune joi jurământul de credință la sediul Autorității Naționale pentru Cetățenie, în vederea obținerii cetățeniei române, după ce în noiembrie a susținut interviul necesar. Pe 13 noiembrie, Dominic Fritz, cetățean german, anunța că a trecut interviul și a primit aviz favorabil pentru acordarea cetățeniei române.
Dominic Fritz depune jurământul pentru cetățenia română
„România, gata, sunt unul de-ai tăi! Am trecut de proba de interviu şi am primit aviz pozitiv pentru obţinerea cetăţeniei române. Mulţumesc, România, că m-ai primit în casa ta acum 22 de ani. M-ai făcut adult, m-ai făcut european, m-ai făcut mai tenace, mai călduros, mai inventiv. Iar acum m-ai făcut român cu acte în regulă. Urmează depunerea jurământului, la proxima ocazie. Trăiască România, trăiască Europa!”, a scris el, la acea dată, pe Facebook.
Primarul orașului Timișoara s-a născut în Germania
Dominic Fritz s-a născut în Germania și este președintele Uniunii Salvați România (USR). Înainte de a fi ales primar al Timișoarei în 2020, a activat în partidul Alianța 90/Verzii (2009–2019) și a fost consilier politic al fostului președinte german Horst Köhler.
Chestiunea cetățeniei a fost adusă în discuție și de colegi din partid. În iunie 2025, chiar înainte de alegerile interne, după plecarea Elenei Lasconi, Eduard Răducan, candidat la șefia USR, a contestat candidatura lui Dominic Fritz în fața comisiei electorale interne, argumentând că lipsa cetățeniei ar putea genera probleme juridice și de legitimitate.
Dominic Fritz, despre interviul pentru obținerea cetățeniei
Imediat după ce a susținut interviul pentru a obține cetățenia română, Dominic Fritz a relatat cum a decurs acesta și ce întrebări i-au fost adresate.
„Chiar m-au întrebat de zeitățile dacice, mi-a picat această întrebare. Deci, întâi a trebuit să scriu un articol din Constituție, după dictare, să vadă dacă știu să scriu, apoi a trebuit să citesc câteva fraze dintr-o poveste și după aia am extras 12 din cele 400 de întrebări despre care am mai povestit. Prima întrebare a fost foarte simplă, care este capitala României? Și apoi chiar a picat această întrebare, enumerează două zeități dacice și am știut de Zamolxis. Apoi mi-a mai picat întrebarea cine a fost Basarab I? A trebuit să explic o zicală: ”Mi-e milă de tine, dar de mine mi se rupe inima”.. Și a trebuit să recit Imnul României, bineînțeles. Și cred că m-am descurcat bine”, a povestit Fritz.
