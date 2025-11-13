Dominic Fritz a devenit cetățean român cu acte în regulă. Urmează să depună jurământul

Primarului Timișoarei, Dominic Fritz, a anunțat joi că a primit aviz pozitiv pentru obținerea cetățeniei române, după ce dosarul său a stat mai bine de un an pe masa Autorității pentru Cetățenie. El a spus că urmează depunerea jurământului.

„România, gata, sunt unul de-al tău! Am trecut de proba de interviu și am primit aviz pozitiv pentru obținerea cetățeniei române. Mulțumesc, România, că m-ai primit în casa ta acum 22 ani. M-ai făcut adult, m-ai făcut european, m-ai făcut mai tenace, mai călduros, mai inventiv. Iar acum m-ai făcut român cu acte în regulă. Urmează depunerea jurământului, la proxima ocazie. Trăiască România, trăiască Europa!”, a scris edilul.

Fritz a depus dosarul pentru cetățenie în iulie 2024 și, de-a lungul procesului, a descris public dificultățile prin care a trecut.

„Sunt dezamăgit de procedura anevoioasă, pentru că există zeci de mii de dosare în așteptare”, spunea primarul într-o postare anterioară. Interviul pentru cetățenie, pe care primul l-a susținut miercuri, a constat într-o serie de întrebări complexe, atât din domeniul istoriei și geografiei, cât și din cultură și drept constituțional.

Edilul a relatat câteva detalii despre proba susținută: „Întâi a trebuit să scriu un articol din Constituție după dictare, apoi am citit câteva fraze dintr-o poveste și am extras 12 din cele 400 de întrebări pregătite. Apoi, chiar a picat această întrebare: enumerați două zeități dacice și am știut de Zalmoxis!” a povestit Fritz.

Printre alte cerințe ale interviului s-au numărat identificarea unor personalități istorice românești, explicarea unor zicale populare și recitarea imnului național.

„Cred că m-am descurcat bine. A fost o experiență destul de plăcută și rezultatul o să-l aflu în curând”, a adăugat primarul.

Primarul a precizat că lista de întrebări pentru cetățenia română includea subiecte variate: istorie, geografie, cultură și Constituția României. Exemplele sale au inclus întrebări despre colonii grecești de la Marea Neagră, compoziții ale lui George Enescu, tradiții precum Mărțișorul și elemente de sculptură populară din Maramureș.

Originar din Germania, Dominic Fritz este la al doilea mandat de primar al Timișoarei. Urmează ca în perioada imediat următoare să depună jurământul de cetățenie, oficializând astfel statutul său de cetățean român.