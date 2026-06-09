Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a reacționat după declarațiile făcute de liderul PSD Timiș și președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, care a criticat atât modul în care se îmbracă reprezentanții USR, cât și felul în care arată municipiul Timișoara.

Schimbul de replici dintre cei doi lideri politici a pornit de la o intervenție a lui Simonis în podcastul „Conversații Fără Filtru”, unde acesta a susținut că imaginea orașului reflectă stilul și atitudinea celor care îl conduc. Declarațiile au generat reacții în mediul politic local și au fost urmate de un răspuns amplu din partea lui Dominic Fritz.

În cadrul podcastului, Alfred Simonis a făcut referire la modul în care se îmbracă reprezentanții USR și a asociat acest aspect cu starea orașului.

Afirmațiile vin într-un context politic tensionat în Timiș, unde relațiile dintre administrația locală condusă de USR și reprezentanții PSD au fost marcate în ultimii ani de numeroase dispute privind gestionarea orașului, investițiile și proiectele de dezvoltare.

Într-un mesaj public, Dominic Fritz a publicat integral pasajul din declarația lui Alfred Simonis și a explicat că experiența sa personală l-a făcut să privească diferit subiectul vestimentației și al statutului social.

„Am crescut cu șapte frați. La fel ca milioane de români am purtat hainele fratelui mai mare. Părinții ne-au explicat de mic copil că vor investi toți banii în educația noastră, nu în haine scumpe”, a scris primarul Timișoarei.

Fritz a afirmat că nu a simțit niciodată nevoia să fie apreciat pentru hainele pe care le poartă și a povestit că, încă din perioada liceului, nu era preocupat de etichetele vestimentare sau de branduri.

„Până azi nu prea am răbdare să merg la cumpărături de haine. De obicei port o singură pereche de pantofi până când se strică”, a adăugat acesta.

În continuarea mesajului, primarul Timișoarei a lansat un atac la adresa unor politicieni despre care spune că își afișează public obiecte de lux și consideră că imaginea exterioară reprezintă un criteriu important în politică.

„Am aflat târziu că există o specie de politicieni români, preponderent la PSD, care se mândresc că au pantofi care costă cât trei salarii minime. Care au ceasuri la preț de apartament pe care le compară la chefuri de partid”, a afirmat Fritz.

Edilul a susținut că valorile occidentale invocate de adversarii săi politici nu ar trebui asociate cu prețul hainelor sau al accesoriilor, ci cu alte criterii care țin de competență și integritate.

Schimbul de replici dintre Alfred Simonis și Dominic Fritz evidențiază tensiunile politice existente în județul Timiș și diferențele de viziune dintre PSD și USR.

Deși disputa a pornit de la comentarii legate de imagine și vestimentație, reacțiile celor doi lideri au adus în discuție teme mai ample, precum valorile promovate în spațiul public, modul în care sunt percepuți politicienii și criteriile după care sunt evaluați de alegători.

La finalul mesajului său, Dominic Fritz a transmis o replică ironică la adresa liderului PSD Timiș: