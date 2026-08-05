Cristian Popescu Piedone, președintele Partidului Naționalist Reformarea României, susține că a depus o plângere penală la Direcția Națională Anticorupție (DNA) împotriva prefectului județului Timiș, Paul Finta. Acesta îl acuză de abuz în serviciu, susținând că prefectul ar fi trebuit să dispună încetarea mandatului primarului Timișoarei, Dominic Fritz, și nu doar reducerea indemnizației. Demersul vine după ce Prefectura Timiș a decis diminuarea cu 10% a indemnizației lui Dominic Fritz pentru o perioadă de șase luni, ca urmare a constatării unui conflict de interese.

Prefectura Timiș a anunțat marți, 4 august, că ordinul emis în cazul lui Dominic Fritz are la bază prevederile Legii nr. 176/2010 și ale Codului administrativ.

Instituția a dispus reducerea indemnizației primarului cu 10% pentru șase luni, după ce instanțele au menținut raportul Agenției Naționale de Integritate privind existența unui conflict de interese.

Cristian Popescu Piedone afirmă că prefectul, propus în funcție de USR, avea obligația legală de a emite un ordin de încetare a mandatului lui Dominic Fritz.

„Legea trebuie aplicată, nu interpretată. În fața legii, toți suntem egali. Unde-i lege, nu-i tocmeală”, a transmis Piedone, într-o postare pe Facebook.

Potrivit documentului, plângerea penală îl vizează pe Paul Finta „sub aspectul săvârșirii infracțiunii de abuz în serviciu, prevăzută de art. 297 Cod penal”, precum și pentru alte eventuale infracțiuni care ar putea reieși din verificările procurorilor.

Prin sesizarea depusă la DNA, Piedone le cere procurorilor să stabilească dacă prefectul avea obligația legală de a dispune încetarea mandatului primarului Timișoarei sau dacă sancțiunea aplicată respectă prevederile Codului administrativ și ale Legii nr. 176/2010 privind integritatea.

Totodată, acesta solicită analizarea hotărârii definitive a Înaltei Curți de Casație și Justiție, a raportului Agenției Naționale de Integritate, a ordinului emis de prefect și a avizelor juridice care au stat la baza deciziei.

În plângere este cerută și verificarea corespondenței dintre Prefectura Timiș, Ministerul Afacerilor Interne, ANI și alte instituții, precum și audierea prefectului și a funcționarilor implicați.

Înalta Curte de Casație și Justiție a respins, pe 18 iunie 2026, recursul formulat de Dominic Fritz și a menținut hotărârea Curții de Apel Timișoara prin care fusese confirmat raportul Agenției Naționale de Integritate.

Instanța a reținut că primarul a participat la emiterea unui act administrativ care a produs beneficii unei persoane de la care primise un împrumut pentru finanțarea campaniei electorale din 2020.

Potrivit ANI, Dominic Fritz a aprobat un referat privind modificarea unui Plan Urbanistic Zonal și l-a înaintat Consiliului Local. Documentația fusese întocmită de firma unui arhitect care îl împrumutase în campania electorală cu 25.000 de lei.

Primarul Timișoarei a susținut că proiectul fusese pregătit în mandatul fostului edil Nicolae Robu și că funcționarii primăriei i-au recomandat să continue procedura administrativă începută anterior.

Agenția Națională de Integritate a anunțat, înainte de emiterea ordinului în cazul lui Dominic Fritz, că monitorizează 122 de persoane aflate sub interdicția de trei ani calculată de la încetarea mandatului sau a funcției.

Potrivit instituției, în cele mai multe cazuri sancțiunile au constat în diminuarea salariului sau a indemnizației cu procente cuprinse între 5% și 20%, pentru perioade de până la șase luni. ANI a mai transmis că 22 dintre persoanele declarate în conflict de interese în timpul exercitării unei funcții elective ocupă în continuare funcții alese.

Agenția susține modificarea legislației, astfel încât încălcarea regimului conflictului de interese să nu mai poată fi sancționată doar prin reducerea temporară a veniturilor.

Paul Finta a fost numit prefect al județului Timiș prin hotărâre de Guvern la 18 iunie 2026, după ce a fost propus pentru această funcție de USR.