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Cine este femeia care conduce cel mai puternic serviciu secret din Europa

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Cine este femeia care conduce cel mai puternic serviciu secret din EuropaServicii secrete. Sursa foto: AI
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Din cuprinsul articolului

Serviciul britanic de informații externe MI6 a fost desemnat cel mai puternic serviciu secret din Europa, potrivit unei evaluări realizate de zeci de profesioniști din domeniul informațiilor. Analiza prezentată de L’Express plasează agenția britanică pe primul loc datorită capacității sale de a desfășura operațiuni complexe și de a dezvolta rețele de informații pe termen lung.

MI6 ocupă primul loc în clasamentul serviciilor secrete europene

Clasamentul a fost realizat cu sprijinul a 60 de specialiști din 25 de țări. MI6 a obținut 251 de puncte, detașându-se de celelalte agenții analizate.

Potrivit experților, serviciul britanic se remarcă prin abilitatea de a infiltra cercurile de putere din Rusia, China, Iran și Turcia și prin investițiile pe termen lung în dezvoltarea surselor de informații.

Un fost director al serviciului francez DGSE spune despre britanici că „știu să joace pe termen lung”, investind chiar și zece ani în dezvoltarea unei surse și având „gust pentru operațiuni murdare”.

Blaise Metreweli

Blaise Metreweli. Sursa foto: Captură video

Franța și Olanda completează podiumul

Pe locul al doilea se află Direcția Generală pentru Securitate Externă (DGSE) din Franța, cu 169 de puncte. Serviciul francez este apreciat pentru capacitatea operațională și pentru activitatea desfășurată la nivel internațional, în special în lupta împotriva terorismului.

Primele cinci poziții ale clasamentului sunt ocupate de:

  • MI6 – Regatul Unit;
  • DGSE – Franța;
  • serviciul de informații externe al Olandei;
  • serviciile de informații din Ucraina;
  • serviciile de informații din Germania.

La capătul opus al clasamentului se află serviciul de informații din Slovacia, considerat cel mai slab dintre statele evaluate.

Experții evidențiază rolul MI6 în sprijinirea Ucrainei

Analiza evidențiază și contribuția serviciului britanic după declanșarea războiului din Ucraina. Marea Britanie s-a numărat printre primele state care au avertizat public asupra riscului unei invazii ruse înainte de februarie 2022 și a rămas unul dintre principalii susținători ai Kievului.

Fostul șef al operațiunilor CIA pentru Europa și Eurasia, Ralph Goff, afirmă că britanicii sunt „în frunte” în ceea ce privește dosarul ucrainean, iar Statele Unite îi urmează îndeaproape.

La rândul său, fostul șef de stație al CIA, Robert Gorelick, spune că „Regatul Unit are, de departe, cele mai puternice servicii secrete din Europa”, descriind MI6 drept „extraordinar”.

MI6 este condus pentru prima dată de o femeie

Anul trecut, Blaise Metreweli a devenit prima femeie numită la conducerea MI6, după preluarea funcției de la Sir Richard Moore.

Autorii analizei subliniază că ierarhia reflectă percepția profesioniștilor din comunitatea de informații și nu reprezintă o evaluare oficială a performanței serviciilor secrete. Cu toate acestea, rezultatele confirmă reputația pe care MI6 și-a construit-o de-a lungul deceniilor în rândul partenerilor internaționali.

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