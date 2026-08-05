Valul de căldură se intensifică miercuri, iar avertizările de caniculă se extind în cea mai mare parte a țării. Șapte județe vor fi sub Cod roșu, în timp ce alte 24 de județe și municipiul București intră sub cod portocaliu. Temperaturile maxime vor ajunge la 41 de grade Celsius, iar nopțile vor rămâne tropicale, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

Începând cu ora 10:00, avertizarea cod roșu de caniculă va fi valabilă în șapte județe. Pe lângă Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare, aflate deja sub această avertizare, se adaugă Caraș-Severin, Sălaj și Maramureș.

Meteorologii anunță temperaturi de până la 41 de grade Celsius și un disconfort termic accentuat. Nici pe timpul nopții valorile termice nu vor coborî semnificativ, fiind prognozate minime de 25-26 de grade, specifice nopților tropicale.

Valul de căldură avansează spre estul României, iar 24 de județe din sudul, centrul și nord-estul țării, alături de municipiul București, intră sub avertizare cod portocaliu.

În aceste zone, temperaturile maxime vor ajunge până la 39 de grade Celsius, iar disconfortul termic va fi ridicat.

Pe litoral rămâne în vigoare un cod galben de caniculă.

Meteorologii estimează că vremea va deveni instabilă începând de astăzi, iar fenomenele vor fi mai accentuate vineri.

Sunt așteptate ploi torențiale și vijelii, în special în zonele montane, iar izolat este posibil să cadă grindină. Cantitățile de apă estimate nu vor depăși, însă, 25 de litri pe metru pătrat.