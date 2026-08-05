Circulația autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone va fi restricționată miercuri, 5 august, între orele 12:00 și 20:00, pe drumurile naționale, drumurile expres și autostrăzile din șapte județe aflate sub avertizare cod roșu de caniculă.

Măsura a fost anunțată de Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române și are scopul de a reduce riscurile generate de temperaturile extreme.

Potrivit autorităților, interdicția de circulație vizează autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone și este valabilă în intervalul orar 12:00–20:00 în județele:

-Maramureș; -Sălaj; -Timiș; -Caraș-Severin; -Arad; -Bihor; Satu Mare.

Decizia a fost luată în contextul avertizării cod roșu emise de Administrația Națională de Meteorologie, care anunță temperaturi extreme, caniculă, nopți tropicale și un disconfort termic deosebit de accentuat.

Restricțiile nu se aplică unor categorii de transport considerate esențiale.

Sunt exceptate transporturile de persoane, animale vii, produse perisabile de origine animală și vegetală, carburanți, echipamente de prim ajutor, apă și hrană pentru zone calamitate, mărfuri transportate la temperatură controlată, tractări de vehicule avariate, transporturi funerare și poștale, precum și vehiculele de salubrizare.

De asemenea, pot circula transporturile de apă îmbuteliată, băuturi răcoritoare, produse agricole, produse alimentare, vehiculele implicate în Sistemul Garanție-Returnare (SGR), precum și cele militare participante la exerciții multinaționale.

În contextul valului de căldură, Centrul INFOTRAFIC recomandă tuturor șoferilor să își planifice cu atenție deplasările și să evite, pe cât posibil, intervalele cu temperaturi maxime.

Polițiștii le recomandă conducătorilor auto:

-să verifice presiunea din anvelope, funcționarea instalației de aer condiționat și nivelul lichidului de răcire înainte de plecare; -să programeze deplasările dimineața devreme sau seara, evitând orele de vârf ale caniculei; -să facă opriri regulate pentru odihnă și hidratare în cazul călătoriilor lungi; -să fie atenți la semnele de oboseală provocate de temperaturile ridicate, precum somnolența, amețeala, durerile de cap sau dificultățile de concentrare; -să evite manevrele riscante și comportamentul agresiv în trafic, care pot crește riscul producerii accidentelor.

Autoritățile le recomandă participanților la trafic să consulte prognoza meteo și eventualele restricții de circulație înainte de a porni la drum, având în vedere că avertizările de caniculă pot determina impunerea unor măsuri suplimentare.