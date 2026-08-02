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Cod roșu de caniculă în România. Temperaturi de până la 40 de grade

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Cod roșu de caniculă în România. Temperaturi de până la 40 de grade
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Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare Cod roșu de caniculă pentru județele Satu Mare, Bihor și Arad, valabilă în următoarele 24 de ore. Temperaturile maxime vor ajunge la 40 de grade, iar disconfortul termic va deveni deosebit de accentuat.

Temperaturile ajung la 40 de grade în vestul țării

Valul de căldură intensă va persista pentru a treia zi consecutiv în cele trei județe vizate de avertizarea Cod roșu. Potrivit ANM, temperaturile vor fi comparabile cu recordurile absolute înregistrate în prima decadă a lunii august.

În județul Satu Mare sunt așteptate maxime de 37-38 de grade, în timp ce în Bihor și Arad temperaturile vor urca până la 39-40 de grade.

Indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități, iar disconfortul termic va fi deosebit de accentuat. Noaptea va avea caracter tropical, cu temperaturi minime cuprinse între 19 și 25 de grade. Cele mai ridicate valori nocturne vor fi înregistrate în Dealurile de Vest.

Județele aflate sub Cod portocaliu de caniculă

Avertizarea Cod portocaliu vizează județele Timiș, Hunedoara, Alba, Mureș, Cluj, Sălaj, Bistrița-Năsăud și Maramureș.

În aceste regiuni va fi caniculă, iar temperaturile maxime se vor situa între 35 și 38 de grade. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități.

În timpul nopții, temperaturile vor coborî doar până la valori cuprinse între 20 și 24 de grade.

Harta cod rosu canicula

Harta cod rosu canicula. Sursă foto: ANM

Cod galben în mai multe regiuni

Codul galben este în vigoare în vestul și sudul Olteniei, sudul Banatului și al Transilvaniei, precum și în jumătatea nordică a Moldovei.

Meteorologii anunță temperaturi maxime cuprinse între 33 și 37 de grade, cele mai ridicate valori fiind așteptate în sudul Banatului. Pe arii restrânse, indicele temperatură-umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități.

Pe alocuri, temperaturile minime vor rămâne între 20 și 22 de grade, astfel că nopțile vor avea caracter tropical. Meteorologii recomandă evitarea expunerii prelungite la soare în orele de vârf, hidratarea corespunzătoare și limitarea efortului fizic în aer liber.

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