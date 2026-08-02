InfoCons a publicat, în perioada Postului Adormirii Maicii Domnului, date despre compoziția alimentelor de post cumpărate frecvent din magazine. Potrivit studiilor organizației, o masă formată din mai multe asemenea produse poate ajunge la 69 de aditivi alimentari, 67 de grame de sare și 53,01 grame de zahăr.

Produsele fără carne, lapte sau ouă sunt căutate în această perioadă de credincioșii care respectă Postul Adormirii Maicii Domnului, care se încheie pe 14 august.

Pe lângă legume și fructe, mulți consumatori aleg produse procesate prezentate drept alternative de post. InfoCons a publicat informații despre numărul de aditivi alimentari, cantitatea de sare și nivelul de zahăr care se pot regăsi în alimentele consumate în această perioadă.

Conform studiilor realizate de organizație, produsele de post analizate pot însuma până la 69 de aditivi alimentari, cunoscuți drept E-uri, 67 de grame de sare și 53,01 grame de zahăr.

Valorile diferă în funcție de alimentele alese, de cantitatea consumată și de compoziția fiecărui produs.

InfoCons a analizat și exemplul unei gustări alcătuite din mai multe produse întâlnite frecvent în magazine.

Un consumator care alege pâine, pastă vegetală, margarină, halva, suc tip ceai, lapte de soia și gumă de mestecat poate ajunge să consume până la 58 de aditivi alimentari.

Lista publicată de InfoCons arată numărul maxim de E-uri identificat în fiecare categorie de produse:

pâine – până la 8 E-uri;

pastă vegetală – până la 15 E-uri;

margarină – până la 6 E-uri;

halva – până la 3 E-uri;

suc tip ceai – până la 8 E-uri;

lapte de soia – până la 5 E-uri;

tofu – până la 2 E-uri;

gumă de mestecat – până la 11 E-uri.

În produsele incluse în exemplul de gustare se pot regăsi până la 9,21 grame de sare.

Organizația Mondială a Sănătății recomandă un consum de cel mult 5 grame de sare pe zi. Prin urmare, cantitatea dintr-o singură gustare de post poate depăși cu aproape 90% nivelul recomandat pentru întreaga zi.

Diferența apare în condițiile în care multe produse procesate conțin sare, chiar dacă gustul acesteia nu este întotdeauna ușor de sesizat de consumator.

Aceeași combinație de produse poate conține până la 37,7 grame de zahăr.

Cantitatea este mai mare decât limita zilnică de 25 de grame recomandată de Organizația Mondială a Sănătății. Datele prezentate de InfoCons indică o depășire cu 50,8% a nivelului recomandat, în urma consumării unei singure gustări.

Informațiile publicate atrag atenția asupra compoziției produselor procesate cumpărate în perioada postului și asupra cantităților de aditivi alimentari, sare și zahăr care se pot acumula atunci când mai multe astfel de alimente sunt consumate împreună.