Ce se întâmplă când pui mâncarea fierbinte în frigider

Frigiderul este unul dintre puțineleelectrocasnice care funcționează fără întrerupere, 24 de ore din 24. Tocmai de aceea, chiar și mici greșeli de utilizare pot duce la un consum mai mare de energie electrică. Specialiștii spun că temperatura setată incorect, amplasarea nepotrivită sau deschiderea frecventă a ușii obligă compresorul să funcționeze mai mult decât este necesar.

Potrivit U.S. Department of Energy (DOE) și programului ENERGY STAR, câteva obiceiuri simple pot reduce consumul de energie și pot prelungi durata de viață a aparatului.

Una dintre cele mai frecvente greșeli este reglarea frigiderului la o temperatură mai mică decât este necesar.

U.S. Food and Drug Administration (FDA) recomandă ca temperatura din frigider să fie menținută la 4°C sau mai puțin, iar cea din congelator la -18°C. Setarea unor temperaturi mult mai scăzute nu păstrează alimentele mai bine, dar poate crește consumul de energie. (Sursa: FDA – Refrigerator Storage and Food Safety).

De fiecare dată când ușa frigiderului este deschisă, aerul rece iese, iar aerul cald din încăpere intră în interior.

Potrivit Department of Energy, compresorul trebuie apoi să funcționeze pentru a readuce temperatura la nivelul setat. Cu cât ușa rămâne deschisă mai mult timp, cu atât consumul de energie crește.

Specialiștii recomandă să fie ales produsul dorit înainte de deschiderea ușii și să se evite deschiderea repetată a frigiderului fără un motiv.

Locul în care este amplasat aparatul influențează consumul de energie.

ENERGY STAR recomandă ca frigiderul să fie instalat departe de cuptor, aragaz, calorifer sau de ferestre expuse direct la soare. Temperaturile ridicate din jur obligă compresorul să funcționeze mai des pentru a menține interiorul rece.

În același timp, producătorii recomandă păstrarea unui spațiu de ventilație în spatele și pe lateralele aparatului, astfel încât căldura să poată fi evacuată eficient.

O garnitură uzată sau murdară permite pierderea aerului rece.

Potrivit Department of Energy, etanșarea defectuoasă face ca frigiderul să pornească mai frecvent pentru a compensa pierderea de temperatură.

Garnitura poate fi verificată periodic și curățată cu apă caldă și detergent delicat. Dacă este deteriorată, înlocuirea acesteia poate reduce consumul de energie.

Multe persoane uită că frigiderul are nevoie și de întreținere.

Specialiștii ENERGY STAR recomandă curățarea periodică a bobinelor condensatorului, dacă acestea sunt accesibile. Stratul de praf împiedică disiparea eficientă a căldurii și poate determina compresorul să funcționeze mai mult.

Frecvența curățării depinde de modelul aparatului și de recomandările producătorului.

Introducerea în frigider a mâncării încă fierbinți crește temperatura din interior.

FDA recomandă răcirea alimentelor înainte de depozitare, fără a le lăsa însă la temperatura camerei mai mult de două ore (sau o oră dacă temperatura ambientală depășește 32°C), pentru a evita dezvoltarea bacteriilor.

Un frigider foarte încărcat împiedică circulația aerului rece printre alimente, ceea ce reduce eficiența răcirii.

În același timp, un frigider complet gol își poate pierde mai repede temperatura atunci când ușa este deschisă. Specialiștii ENERGY STAR recomandă organizarea alimentelor astfel încât aerul să poată circula liber în interior.

În cazul modelelor care nu au sistem No Frost, acumularea unui strat gros de gheață reduce eficiența aparatului și crește consumul de energie.

Department of Energy recomandă dezghețarea periodică a acestor frigidere, conform instrucțiunilor producătorului.

Potrivit Department of Energy, folosirea corectă a frigiderului, verificarea etanșeității ușii, curățarea periodică și alegerea unei temperaturi potrivite pot reduce consumul de energie fără investiții suplimentare.

În cazul unui frigider vechi, cu un consum ridicat, înlocuirea lui cu un model certificat ENERGY STAR poate aduce economii importante de energie pe termen lung, deoarece aceste aparate sunt proiectate să consume mai puțin decât modelele convenționale.