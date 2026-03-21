Semne care arată că un aparat electrocasnic începe să aibă probleme

Electrocasnicele sunt utilizate zilnic în multe locuințe. În timp, componentele lor se uzează, iar funcționarea nu mai are aceeași stabilitate ca la început. Primele semne pot apărea treptat și pot fi observate înainte ca aparatul să nu mai pornească deloc.

Unul dintre cele mai ușor de observat semne este apariția unor zgomote diferite față de cele obișnuite. La mașinile de spălat vase, unele sunete pot fi normale, însă altele pot indica o problemă care necesită verificare.

La frigidere, anumite bâzâituri sau vibrații pot apărea în situații specifice, însă zgomotele persistente sau diferite față de funcționarea obișnuită trebuie urmărite. Când un electrocasnic începe să vibreze puternic, să scoată pocnituri repetate sau să bâzâie altfel decât de obicei, acest semn nu trebuie ignorant.

Un alt semn important este apariția unui miros de ars, de plastic încins sau, în cazul aparatelor pe gaz, a unui miros specific de gaz nears. Atunci când aparatul produce un astfel de miros, fum sau zgomote neobișnuite, utilizarea trebuie oprită imediat, iar alimentarea electrică trebuie întreruptă în siguranță. În unele situații, mirosul de ars la mașina de spălat poate indica un blocaj al pompei de evacuare.

În cazul aparatelor pe gaz, mirosul de gaz nears nu este normal în locuință și impune măsuri imediate, precum aerisirea încăperii, evitarea utilizării comutatoarelor electrice și contactarea furnizorului de gaz.

Apa apărută sub aparat sau în jurul lui este un semn clar că există o problemă. La mașinile de spălat, scurgerile pot apărea din cauza filtrului pompei de evacuare, a garniturilor sau a conexiunilor care nu mai etanșează corect. În cazul mașinilor de spălat vase, umezeala detectată în interior poate menține aparatul în modul de evacuare, tocmai fiindcă a apărut apă într-un loc unde nu ar trebui să fie.

Pe lângă riscul de a deteriora podeaua sau mobilierul din apropiere, scurgerile repetate arată că defectul nu mai este unul izolat. Când apar bălți, picături, umezeală sub ușă sau urme de apă la îmbinări, aparatul nu mai trebuie folosit ca și cum ar funcționa normal.

Un electrocasnic care nu mai răcește, nu mai încălzește, nu mai spală bine sau nu mai stoarce corespunzător indică, de regulă, apariția unor probleme. De exemplu, un frigider care nu mai menține temperatura optimă trebuie verificat prin setări și etanșarea ușii, iar dacă situația persistă, este necesară o intervenție de specialitate.

În același timp, apariția unor coduri de eroare sau a unor afișaje intermitente poate semnala defecțiuni repetate, inclusiv probleme de alimentare sau de evacuare.

În cazul mașinilor de spălat, hainele rămase foarte ude după finalizarea programului pot indica faptul că aparatul nu mai evacuează sau nu mai stoarce corect. Când un electrocasnic își prelungește ciclurile, nu își îndeplinește funcția principală sau afișează frecvent erori, acest lucru arată că funcționarea sa nu mai este cea obișnuită.