Un tribunal din Bruxelles a condamnat România, în primă instanță, să plătească un sold restant de aproximativ 600 de milioane de euro către Pfizer/BioNTech, pentru vaccinurile anti-COVID-19 comandate și neridicate după încheierea pandemiei. Cu dobânzi, suma a ajuns la aproximativ 680 de milioane de euro, adică peste 3,4 miliarde de lei, potrivit ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare.

Pfizer a dat în judecată România și Polonia în toamna anului 2023, după ce cele două țări au refuzat să execute integral contractele de achiziție de vaccinuri. Tribunalul din Bruxelles a condamnat Polonia să plătească 1,3 miliarde de euro și România să plătească 600 de milioane de euro.

Ministrul Finanțelor a avertizat că, după pierderea procesului, dobânzile curg zilnic: aproximativ 81.000 de euro pe zi, adică aproape 2,5 milioane de euro pe lună. „Dosarul Pfizer este unul dintre cele mai dificile dosare financiare pe care România trebuie să le gestioneze în acest moment. În termeni bugetari, vorbim despre aproape 0,2% din PIB, o presiune serioasă într-un an cu mari eforturi pentru reducerea deficitului", a scris Nazare pe Facebook.

Autoritățile române au inițiat discuții cu reprezentanții companiei și au avut întâlniri la Washington. România colaborează și cu Ministerul Sănătății, cu autoritățile din Polonia, aflate într-o situație similară, precum și cu Comisia Europeană. „Obiectivul este să reducem cât mai mult consecințele asupra bugetului. Căutăm o soluție mai bună decât plata integrală imediată: fie printr-o formulă care să limiteze presiunea bugetară, fie prin produse medicale de care sistemul de sănătate are nevoie, în locul unor vaccinuri care nu mai sunt necesare României", a explicat ministrul.

Nazare a precizat că nu poate intra în detaliile negocierii, invocând un regim de confidențialitate. „Într-un dosar de această dimensiune, orice declarație publică făcută imprudent poate afecta poziția României", a subliniat acesta.

Ministrul Finanțelor a reamintit că a avertizat încă din 2021, în scris și în Guvern, că dozele cumpărate în exces pot genera costuri mari pentru România. „Astăzi trebuie să gestionăm consecințele: să apărăm România în apel, să limităm pierderile și să protejăm bugetul cât se mai poate", a conchis Nazare.