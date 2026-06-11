Social

România plătește 81.000 de euro pe zi către Pfizer. Cum vrea să scape de datoria de 680 de milioane de euro

Comentează știrea
România plătește 81.000 de euro pe zi către Pfizer. Cum vrea să scape de datoria de 680 de milioane de euroSursa foto: Arhiva EVZ
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Un tribunal din Bruxelles a condamnat România, în primă instanță, să plătească un sold restant de aproximativ 600 de milioane de euro către Pfizer/BioNTech, pentru vaccinurile anti-COVID-19 comandate și neridicate după încheierea pandemiei. Cu dobânzi, suma a ajuns la aproximativ 680 de milioane de euro, adică peste 3,4 miliarde de lei, potrivit ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare.

Pfizer a dat în judecată România și Polonia în toamna anului 2023, după ce cele două țări au refuzat să execute integral contractele de achiziție de vaccinuri. Tribunalul din Bruxelles a condamnat Polonia să plătească 1,3 miliarde de euro și România să plătească 600 de milioane de euro.

Dosarul Pfizer. 81.000 de euro pe zi, cât costă întârzierea

Ministrul Finanțelor a avertizat că, după pierderea procesului, dobânzile curg zilnic: aproximativ 81.000 de euro pe zi, adică aproape 2,5 milioane de euro pe lună. „Dosarul Pfizer este unul dintre cele mai dificile dosare financiare pe care România trebuie să le gestioneze în acest moment. În termeni bugetari, vorbim despre aproape 0,2% din PIB, o presiune serioasă într-un an cu mari eforturi pentru reducerea deficitului", a scris Nazare pe Facebook.

Ce negociază România cu Pfizer

Autoritățile române au inițiat discuții cu reprezentanții companiei și au avut întâlniri la Washington. România colaborează și cu Ministerul Sănătății, cu autoritățile din Polonia, aflate într-o situație similară, precum și cu Comisia Europeană. „Obiectivul este să reducem cât mai mult consecințele asupra bugetului. Căutăm o soluție mai bună decât plata integrală imediată: fie printr-o formulă care să limiteze presiunea bugetară, fie prin produse medicale de care sistemul de sănătate are nevoie, în locul unor vaccinuri care nu mai sunt necesare României", a explicat ministrul.

Unde erau conducătorii României în momentul în care a fost asasinat președintele american John Fitzgerald Kennedy
Unde erau conducătorii României în momentul în care a fost asasinat președintele american John Fitzgerald Kennedy
Vacanță fără griji. Cum îți pregătești mașina pentru un drum lung și ce trebuie să verifici înainte de a pleca
Vacanță fără griji. Cum îți pregătești mașina pentru un drum lung și ce trebuie să verifici înainte de a pleca

Nazare a precizat că nu poate intra în detaliile negocierii, invocând un regim de confidențialitate. „Într-un dosar de această dimensiune, orice declarație publică făcută imprudent poate afecta poziția României", a subliniat acesta.

„În 2021 am avertizat că dozele cumpărate în exces pot genera costuri mari"

Ministrul Finanțelor a reamintit că a avertizat încă din 2021, în scris și în Guvern, că dozele cumpărate în exces pot genera costuri mari pentru România. „Astăzi trebuie să gestionăm consecințele: să apărăm România în apel, să limităm pierderile și să protejăm bugetul cât se mai poate", a conchis Nazare.

Stiri calde

13:23 - Teroarea urșilor se extinde. RO-ALERT în mai multe localități după apariția animalelor sălbatice și lead:

13:15 - Merz cere măsuri mai dure împotriva Chinei. UE pregătește noi instrumente comerciale

13:04 - Planurile lui Ilie Bolojan, dezvăluite de Kelemen Hunor. Scenariul care îl implică pe Nicușor Dan

12:53 - Ce s-a întâmplat înainte ca Diana Buzoianu să-l demită pe șeful Apelor Române: „A fost linia roșie”

12:42 - Bolojan: PNL nu va vota Guvernul Tomac. Nu este o soluție politică. Este mai slab decât un guvern minoritar. Update

12:36 - Control judiciar pentru șeful Corpului de Control al ANPC. DNA susține că ar fi primit bani pentru a influența comisa...

12:26 - Makaveli, prins în Operațiunea Jupiter. Susținătorul lui Călin Georgescu, audiat într-un dosar de evaziune fiscală

12:14 - Ultima mutare a lui Eugen Tomac pentru a ajunge la Palatul Victoria

HAI România!

România mai poate fi salvată?

România mai poate fi salvată?

România lui Bolojan și a USR. Între proști și barbari

România lui Bolojan și a USR. Între proști și barbari

Cupa Mondială pe burta goală

Cupa Mondială pe burta goală

Proiecte speciale