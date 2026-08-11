Discuțiile lui Fauci despre vaccinul anti-Covid la gravide, dezvăluite

Doi senatori Republicani care conduc anchetele Congresului asupra Dr. Anthony Fauci au publicat luni o serie inițială de mesaje text de pe telefonul său mobil emis de guvern, oferind mai multe detalii despre răspunsul său în timp real la pandemia de Covid-19 și neconcordanțele privitoare la vaccinarea anti-Covid a gravidelor, potrivit WSJ.

Telefonul conține peste 34.000 de mesaje text și 522 de mesaje vocale, potrivit birourilor senatorilor Rand Paul (R, Kentucky) și Ron Johnson (R, Wisconsin), care conduc comitetele care desfășoară investigații paralele privind răspunsul lui Fauci la pandemie.

Fauci a returnat telefonul după ce s-a retras din guvern în 2022, iar Departamentul de Sănătate și Servicii Umane a transferat conținutul acestuia spre biroul lui Johnson săptămâna trecută, la cererea acestuia. Acest lucru s-a întâmplat în contextul în care comitetul lui Rand Paul a votat să-l acuze pe Fauci de sfidarea Congresului la începutul acestei luni pentru invocarea celui de-al Cincilea Amendament în timp ce depunea mărturie în fața comisiei.

Comunicarea inițială de luni a inclus un eșantion foarte mic - mai puțin de o duzină de mesaje text - și a marcat cea mai recentă examinare publică a mandatului lui Fauci ca principal expert în boli infecțioase al națiunii în timpul pandemiei de Covid. Textele îl arată pe Fauci purtând discuții în timp real la sfârșitul lunii ianuarie 2021 despre avantajele și dezavantajele vaccinului Covid pentru femeile însărcinate cu medicul-șef de atunci, Dr. Vivek Murthy, și Dr. Rochelle Walensky, care la acea vreme conduceau Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC).

Ca răspuns la o întrebare din partea lui Murthy, Fauci a scris că „nu există date sau motive teoretice” pentru a prefera vaccinarea la începutul sarcinii, comparativ cu cea mai târziu. Fauci a spus că, din moment ce multe persoane au prezentat febră și un răspuns imun hiperactiv, cunoscut sub numele de furtună de citokine, după a doua doză de vaccin anti-Covid, aceasta „teoretic ar putea fi asociată cu avort spontan în primul trimestru”.

A doua zi, Murthy i-a întrebat pe Fauci și Walensky despre un anunț al Organizației Mondiale a Sănătății care sfătuia femeile însărcinate să nu se vaccineze cu serul de la Moderna din cauza datelor limitate. Fauci a spus că riscurile și beneficiile potențiale ar trebui întotdeauna cântărite atunci când datele privind vaccinarea în timpul sarcinii sunt limitate. Ulterior, el a spus că vaccinul anti-Covid ar putea provoca boli grave în timpul sarcinii și că nu au apărut probleme de siguranță în rândul a peste 10.000 de femei însărcinate care au primit vaccinul.

De asemenea, el a menționat îndrumările autorităților sanitare din SUA, inclusiv Comitetul Consultativ pentru Practici de Imunizare (ACIP) al CDC și Colegiul American de Obstetrică și Ginecologie, care au lăsat decizia în seama femeilor și a furnizorilor lor de servicii medicale.

Atât Murthy, cât și Walensky au fost de acord cu observațiile lui Fauci, care erau în concordanță cu recomandările federale de la acea vreme.

CDC nu a recomandat în mod explicit ca femeile însărcinate să se vaccineze împotriva Covid până în aprilie 2021, invocând date de siguranță. ACOG și Societatea pentru Medicină Materno-Fetală (SMFM), cele două organizații de top care reprezintă specialiști în îngrijire obstetrică, au făcut o recomandare similară în iulie a acelui an. Sub conducerea secretarului pentru Sănătate și Servicii Umane, Robert F. Kennedy Jr., administrația Trump s-a desprins de aceste grupuri prin respingerea îndrumărilor federale conform cărora femeile însărcinate să se vaccineze împotriva Covid-19 în mod obișnuit.

ACOG și SMFM au susținut că vaccinul împotriva Covid este sigur și eficient în timpul sarcinii, menționând că Covid în sine prezintă riscuri mai mari pentru femeile însărcinate și sugarii acestora.

Fauci și Walensky au refuzat să comenteze. Biroul lui Murthy nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii.

Biroul lui Johnson a declarat că va fi nevoie de timp pentru a revizui înregistrările telefonice în întregime, dar a semnalat că el și Rand Paul intenționează să facă publice mai multe dintre comunicările lui Fauci. Biroul său a adăugat că doar trei contacte erau listate în telefon și că era prea devreme pentru a determina dacă au fost șterse date. După publicarea mesajelor lui Fauci, Johnson a declarat pentru Fox News că comitetul său l-a invitat pe medicul în vârstă de 85 de ani la un „interviu privat, transcris” și că îl va cita pe Fauci dacă acesta refuză.

Biroul lui Rand Paul a publicat, de asemenea, copii ale jurnalelor lui Fauci din era Covid, pe care le-a primit de la HHS.

Fauci a jucat un rol central în răspunsul guvernului federal la pandemie în primul mandat al președintelui Trump și sub fostul președinte Joe Biden. Rand Paul, un critic de lungă durată al lui Fauci, l-a acuzat pe medic că susține cercetări periculoase despre care unii oameni de știință cred că ar fi putut cauza primele cazuri de coronavirus, conspirând pentru a discredita această teorie, eludând legile federale privind transparența și ignorând dovezile care intrau în conflict cu măsurile sale de sănătate publică preferate. Fauci și echipa sa juridică au susținut că acuzațiile ar fi false.