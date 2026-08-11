Românii investesc mai mult în skincare și parfumuri. Piața cosmeticelor crește cu 11%, iar trendurile se schimbă radical

Piața locală de cosmetice și parfumuri a continuat să se extindă puternic în 2025, depășind pragul de 22,6 miliarde de lei, echivalentul a aproape 4,3 miliarde de euro, potrivit datelor transmise de ONRC. Creșterea este de aproximativ 11% față de 2024, semn că românii investesc tot mai mult în îngrijire personală, skincare avansat și parfumuri premium. Evoluția pieței este vizibilă atât în retail, cât și în zona angro, unde companiile mari au raportat cifre de afaceri în urcare.

Numărul firmelor active în comerțul cu cosmetice și parfumuri (CAEN 4645 și 4775) a ajuns la 3.578 la finalul lui 2025, față de 3.066 în 2024. Majoritatea au capital românesc, iar Bucureștiul rămâne centrul industriei, cu peste 1.190 de companii.

Situațiile financiare arată o piață în expansiune:

2024: 2.119 firme, cifră de afaceri totală de 20,35 mld. lei, profit net de 978 mil. lei

2025: 2.436 firme, cifră de afaceri totală de 22,6 mld. lei, profit net de 979 mil. lei

Pierderile au crescut ușor, semn al investițiilor în extindere, marketing și diversificarea portofoliilor.

În zona angro, clasamentul este stabil, cu mici repoziționări. Interbrands Orbico rămâne lider absolut, cu o cifră de afaceri de peste 7,5 miliarde de lei, de aproape șase ori mai mare decât următorul clasat.

Interbrands Orbico – 7,52 mld. lei L’Oréal România – 1,23 mld. lei Sarantis România – 640 mil. lei Beiersdorf România – 409 mil. lei Colgate-Palmolive România – 402 mil. lei Side Trading – 371 mil. lei Geolaila Comimpex – 314 mil. lei Johnson Wax – 284 mil. lei Coriolan Impex – 272 mil. lei Niran Co. Products – 198 mil. lei

Retailul specializat a avut un an excelent, cu DM Drogerie Markt în frunte:

DM Drogerie Markt – 1,97 mld. lei Lagardère Travel Retail Airport – 631 mil. lei Sephora România – 617 mil. lei Millenium Pro Design – 510 mil. lei Douglas România – 449 mil. lei Avon România – 300 mil. lei Oriflame România – 121 mil. lei Dubai Scent – 119 mil. lei Seelster Beauty Distribution – 99 mil. lei Rituals Cosmetics România – 62 mil. lei

Intrarea Rituals în top confirmă apetitul românilor pentru branduri premium și experiențe de retail orientate spre wellness.

Apetitul românilor pentru îngrijire și parfumuri evoluează rapid, iar noile tendințe din skincare și parfumerie arată o orientare tot mai puternică spre formule avansate, rutine inteligente și direcții olfactive moderne.

Luiza Popa, Chief Commercial Officer My K România, citată de Mediafax, descrie o piață tot mai matură, în care consumatorii sunt informați și orientați spre rezultate reale.

Tendințe-cheie în skincare:

Hidratare profundă și ingrediente biomimetice (colagen, PDRN)

SPF zilnic, cu creștere puternică pentru stick-urile SPF

Rutine simplificate, dar eficiente

Interes crescut al bărbaților pentru skincare

Active corective de iarnă: acid tranexamic, hidrochinonă, arbutină, vitamina C, retinol

Popa subliniază că românii caută produse care protejează bariera cutanată și oferă beneficii pe termen lung, nu doar efecte estetice rapide.

Pe de altă parte, Alexandru Amariței, Managing Partner Romscent, observă o schimbare clară și în preferințele românilor în materie de parfumuri:

trecerea de la gurmand la flormand (floral + gurmand)

explozia parfumurilor acvatice și citrice

creșterea segmentului unisex

reinterpretări moderne ale trandafirului (lactonic, pudrat)

vanilie și miere în compoziții mai versatile

Consumatorul român nu mai are un „parfum semnătură”, ci o colecție adaptată contextului, ținutei și stării de moment.

Specialiștii sunt de acord că anul 2026 marchează o maturizare a pieței. 2026 se conturează ca un an al rutinelor inteligente, în care românii combină active corective, ingrediente regenerante și protecție solară constantă, indiferent de sezon.

Creșterea de două cifre, extinderea portofoliilor, intrarea de noi branduri și profesionalizarea consumatorilor arată că piața cosmeticelor și parfumurilor din România se apropie de standardele marilor piețe europene. 2026 se anunță un an al diversificării, al rutinei personalizate și al parfumurilor cu identitate puternică — un mix care va continua să împingă piața spre noi recorduri.