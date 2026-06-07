Tot mai multe fete ajung să dezvolte o obsesie pentru îngrijirea pielii și folosirea produselor cosmetice, influențate de rețelele sociale și de creatorii de conținut online. Specialiștii avertizează că fenomenul, denumit deja „cosmeticorexie”, poate avea efecte negative atât asupra sănătății pielii, cât și asupra dezvoltării psihologice a copiilor.

Una dintre cele mai cunoscute influencerițe din acest domeniu este Ellie-May, o adolescentă din Marea Britanie care a început să promoveze produse de îngrijire a pielii la doar opt ani. Astăzi, la 13 ani, are peste 330.000 de urmăritori pe TikTok și contribuie la un venit anual de peste 50.000 de lire sterline pentru familia sa.

În videoclipurile sale, Ellie-May le prezintă urmăritorilor rutine complexe de îngrijire a pielii, folosind tonere, seruri, creme și produse de machiaj.

Mama ei, Sophie, spune că succesul pe rețelele sociale le-a schimbat viața.

„A fi creatori de conținut ne-a transformat complet viața. Atât de mulți copii voiau să afle care este rutina de îngrijire a pielii a lui Ellie și, pur și simplu, totul a explodat”, a declarat aceasta.

O simplă căutare pe platformele sociale dezvăluie sute de videoclipuri în care fete de trei, patru sau cinci ani prezintă produse cosmetice, rutine de îngrijire sau sesiuni de machiaj.

Dacă în trecut produsele destinate adolescenților promiteau doar combaterea acneei, astăzi multe dintre acestea conțin ingrediente sofisticate, inclusiv substanțe anti-îmbătrânire.

În același timp, industria produselor de skincare pentru tineri a devenit una de miliarde de lire sterline și continuă să crească rapid.

„Femeile de 30 și 40 de ani au fost mult timp ținta companiilor de skincare, care le spuneau că îmbătrânirea este o problemă și le vindeau soluția. Acum asistăm la o schimbare majoră. Aceeași presiune este exercitată și asupra fetelor foarte tinere”, explică Brooke Erin Duffy, cercetătoare în domeniul rețelelor sociale la Universitatea Cornell.

Termenul „cosmeticorexie” a fost introdus recent de dermatologi și cercetători pentru a descrie obsesia nesănătoasă de a obține o piele „perfectă” încă din copilărie.

Profesorul Giovanni Damiani, dermatolog la Universitatea din Milano, a analizat fenomenul după ce a observat un număr tot mai mare de pacienți foarte tineri preocupați excesiv de aspectul lor.

În cadrul unui studiu, el a intervievat 55 de copii cu vârste între 8 și 14 ani.

„Copiii care prezentau semne de cosmeticorexie erau obsedați de telefonul mobil, petreceau ore întregi urmărind videoclipuri despre skincare și foloseau până la zece produse cosmetice diferite pe zi”, spune specialistul.

Potrivit acestuia, unii dintre acești copii evitau chiar și întâlnirile cu familia dacă nu purtau machiaj.

Medicii avertizează că multe dintre produsele promovate pe internet nu sunt concepute pentru pielea copiilor.

„Ironia este că ei au deja pielea pe care încearcă să o obțină. În copilărie, pielea este aproape perfectă”, spune dermatologul Jean Ayer.

Aceasta explică faptul că bariera naturală a pielii este excelent conservată la vârste mici și nu necesită tratamente complexe.

„Este destul de înfricoșător. Aceste produse sunt concepute pentru piața anti-îmbătrânire. În cel mai bun caz, copiii nu au nevoie de ele. În cel mai rău caz, conțin ingrediente care pot afecta pielea sensibilă și aflată în dezvoltare”, avertizează medicul.

Ea spune că observă tot mai frecvent cazuri de dermatită de contact, eczeme și iritații severe cauzate de utilizarea excesivă a produselor cosmetice.

Unul dintre ingredientele cele mai problematice este retinolul, utilizat pentru reducerea ridurilor și accelerarea regenerării celulare.

La copii, acest proces are loc deja în mod natural la un ritm ridicat.

„Poate apărea ceea ce numim arsura provocată de retinol, atunci când bariera protectoare a pielii este deteriorată. Copiii pot dezvolta dureri, erupții asemănătoare eczemelor și sensibilitate pe termen lung”, explică dermatologul.

Experții sunt preocupați și de efectele asupra sănătății mintale.

Psihologul italian Alberto Stefana consideră că expunerea constantă la standarde de frumusețe nerealiste poate afecta dezvoltarea identității personale.

„Copiii care devin obsedați de îngrijirea pielii sunt influențați în mare măsură de ceea ce văd pe rețelele sociale. Stima lor de sine începe să depindă de numărul de aprecieri și de comentariile primite”, afirmă acesta.

Cercetările sale indică legături între cosmeticorexie și tulburarea dismorfică corporală, o afecțiune psihică asociată cu anxietate și nemulțumire persistentă față de propriul aspect.

„Unii copii nu mai vor să meargă la școală deoarece simt o rușine profundă. Această rușine apare din comparațiile constante cu imaginile pe care le văd online și din sentimentul că nu sunt suficient de frumoși”, spune Stefana.

La rândul său, Jessica Ringrose, profesoară de sociologia genului și educației la University College London, avertizează că mulți copii ajung să creadă că perfecțiunea prezentată pe internet reprezintă modelul ideal de viață.

„Copiii văd acest conținut și ajung să creadă că reprezintă viața ideală. Dacă nu pot atinge acel aspect perfect sau acea viață perfectă care le este vândută, au impresia că au eșuat”, explică profesoara.

Autoritățile din Italia au deschis recent investigații privind modul în care unele branduri de cosmetice își promovează produsele prin intermediul micro-influencerilor minori.

În paralel, organizațiile din industria cosmetică susțin că produsele trebuie utilizate în funcție de vârstă și că părinții au nevoie de mai multă informare.

Un sondaj realizat în Marea Britanie a arătat că aproape 40% dintre părinți consideră că știu mai puține despre produsele de skincare decât propriii copii.

Între timp, Ellie-May și mama sa pregătesc lansarea propriului brand vegan de produse pentru îngrijirea pielii, destinat publicului tânăr.

Adolescenta recunoaște că machiajul face parte din viața sa de zi cu zi.

„Să port machiaj mă face să mă simt normal”, spune ea.

Pentru specialiști însă, fenomenul ridică întrebări serioase despre modul în care generațiile tinere își construiesc imaginea de sine într-o lume dominată de filtre, algoritmi și standarde de frumusețe imposibil de atins.

„Până și ideea despre ce este atractiv și ce este neatractiv începe să fie distorsionată. Filtrele și inteligența artificială fac ca multe dintre imaginile pe care copiii le văd să nu fie reale. Ei aspiră la ceva ce, în realitate, nici măcar nu există”, concluzionează psihologul Alberto Stefana.