Roxana Ciuhulescu a povestit cum a ajuns să prezinte emisiunea ProMotor, deși spune că nu și-a dorit niciodată o carieră în televiziune. Invitată la podcastul „Nespus”, realizat de Răzvan Voicu în Studioul Paginademedia, vedeta a rememorat începuturile sale profesionale și întâmplările care au adus-o în fața camerelor de filmat.

Înainte de televiziune, aceasta a avut mai multe locuri de muncă pentru a se întreține, de la agent de vânzări și bartender până la vânzarea instalațiilor pentru brad în perioada sărbătorilor.

„Am fost şi bartender. Avem două joburi. Ziua lucram la Vântu, la Gelsor şi sâmbăta şi duminica lucram la Terminus. Am fost şi agent de vânzări. Într-o iarnă am vândut luminiţe de brad. Ce era să fac? Să mor de foame?”, a povestit Roxana Ciuhulescu.

Fosta prezentatoare afirmă că nu și-a făcut niciodată un plan pentru o carieră în televiziune, iar primul pas a venit în urma unei recomandări.

Roxana Ciuhulescu a povestit că a ajuns întâmplător la agenția de impresariat Showbizz, care aparținea grupului Pro TV la acea vreme, fără să știe cine a recomandat-o pentru acel post.

„Am ajuns cu totul întâmplător, nici nu mai ştiu cine m-a recomandat. Cristi Rotaru era director la Showbizz, aşa se chema agenţia de impresariat a Pro TV-ului de atunci. În primăvara lui 2020, cineva m-a adus acolo. Ideea e că mai era nevoie de un impresar.

Nu aveam experienţă, dar am zis că sunt dispusă să învăţ. Am lucrat acolo o perioadă, 2 luni de zile. M-am îmbolnăvit, am făcut o amigdalită pultacee.

Am plecat de la serviciu, m-am dus la spital. Aveam 39 cu 4 febră, am zis că mor. M-au internat. Am stat în spital şi când am ieşit, o săptămână mai târziu, m-am întors la muncă şi m-am trezit că mi-au încheiat contractul de muncă. Am tunat şi am fulgerat. Am ameninţat cu judecata”, a declarat Roxana Ciuhulescu.

Vedeta spune că momentul care părea un eșec avea să îi schimbe complet traseul profesional.

„Cristi Rotaru a zis să termin cu cotcodăceala şi să dau casting pentru Promotor. Am fost undeva la 52 de fete.

Interesant este că lucrurile s-au aşezat, deşi nu mi-am dorit treaba asta şi nu am dat din coate pentru lucrul acesta. Cristi l-a sunat personal pe producătorul Promotor şi l-a pus să mă sune să mă cheme la probă. Am dat prima probă în parcarea Pro TV-ului.

Era o alee destul de îngustă acolo. Am turuit despre maşini. Nu mi-am dorit niciodată să fiu în televiziune”, a spus Roxana Ciuhulescu.

Înainte de a deveni prezentatoarea ProMotor, Roxana Ciuhulescu a apărut o singură dată pe micul ecran, în emisiunea lui Florin Călinescu.

„Înainte de emisiunea Promotor mai apărusem o singură dată la TV. Am fost la Florin Călinescu pe vremea când filma în Griviţei. M-a invitat ca <>. Am venit îmbrăcată cu o fustă scurtă şi cu nişte tocuri. Atunci a fost prima dată când am păşit într-un studio de televiziune şi nu mi-a plăcut”, a mai spus Roxana Ciuhulescu.