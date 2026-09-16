Mulți oameni confundă vechimea cu progresul. Ai zece ani de muncă, dar dacă salariul a crescut doar cu inflația, nu poți vorbi neapărat despre o carieră de succes. Succesul se vede în dinamica veniturilor și în responsabilitățile pe care le primești.

Specialiștii în resurse umane și datele de pe piața muncii arată câteva repere realiste:

În primii 5 ani de carieră, creșterile ar trebui să fie cele mai mari: între 8% și 15% pe an, mai ales dacă schimbi jobul sau avansezi rapid.

Între 5 și 15 ani, o creștere medie de 4-8% anual (peste inflație) este considerată sănătoasă.

După 15 ani, ritmul încetinește de obicei la 3-6% pe an, dar suma absolută devine mai importantă.

O regulă practică folosită des: dacă în 7-10 ani salariul ți s-a dublat sau a crescut cu 70-100% în termeni reali, ai semnele unei cariere în progres. Dacă după un deceniu încă ești aproape de nivelul de început, ajustat cu inflația, e mai degrabă un job stabil decât o carieră ascendentă.

Nu e obligatoriu să primești mărire în fiecare an. Important este să nu treacă perioade lungi fără nicio mișcare.

O stagnare de 3-4 ani pe același salariu, fără schimbare de rol, semnalează de obicei că ai rămas în urmă față de piață.

Cei care avansează cel mai rapid combină măriri interne cu schimbări de job la fiecare 3-5 ani, moment în care pot obține salturi de 15-25%.

Creșterea salarială este un indicator important, dar nu singurul. O carieră de succes înseamnă și mai multă autonomie, impact mai mare, responsabilități de coordonare sau expertiză recunoscută. Dacă banii cresc, dar faci exact aceleași lucruri de ani de zile, progresul este incomplet.

Urmărește-ți salariul în termeni reali (ajustat cu inflația). Compară-te periodic cu piața, nu doar cu colegii. Și nu aștepta pasiv: cei care negociază și schimbă strategic locul de muncă au, statistic, creșteri mai mari decât cei care stau pe loc.

În final, o carieră de succes nu se măsoară în ani de vechime, ci în diferența clară pe care o vezi între cine erai la început și cine ești acum — atât la salariu, cât și la nivel de responsabilitate.