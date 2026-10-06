Toamna la bloc. Ce trebuie să facă locatarii înainte de sezonul rece

Locatarii trebuie să verifice din timp instalațiile din apartamente și să țină cont de anunțurile asociației de proprietari, deoarece pregătirea sistemelor de încălzire pentru sezonul rece a început deja în mai multe localități. În București, Termoenergetica a anunțat că, începând cu 1 octombrie 2026, se desfășoară etapizat încărcarea cu apă a instalațiilor de alimentare cu energie termică și probele de presiune.

Operațiunile sunt necesare înaintea sezonului de încălzire 2026-2027, iar fiecare asociație de proprietari trebuie să fie informată cu privire la data la care este programată încărcarea instalației pentru imobilul respectiv.

Proprietarii care au lucrări la instalațiile de încălzire trebuie să le finalizeze înainte de această dată, pentru a evita eventualele probleme sau inundații.

Primul lucru pe care trebuie să îl facă locatarii este să verifice caloriferele, robinetele și conductele vizibile din locuință.

Orice urmă de umezeală, picurare, rugină accentuată sau deteriorare trebuie semnalată înainte ca instalația să fie încărcată cu apă. O problemă aparent minoră poate deveni mai serioasă atunci când presiunea din instalație crește.

Termoenergetica le recomandă proprietarilor să se asigure că lucrările efectuate la instalațiile de încălzire din apartamente sau din spațiile comune sunt finalizate înainte de data programată pentru încărcarea cu apă.

Dacă în apartament se schimbă calorifere, robinete sau alte componente ale instalației de încălzire, lucrările trebuie încheiate înainte de încărcarea instalației blocului.

Același lucru este valabil pentru intervențiile efectuate în subsol sau în alte spații comune. Asociația de proprietari are responsabilitatea de a verifica dacă instalațiile interioare sunt în stare corespunzătoare de funcționare înainte de începerea operațiunilor.

De aceea, locatarii ar trebui să urmărească avizierul blocului și comunicările asociației. Data anunțată pentru încărcarea instalației este importantă, inclusiv pentru proprietarii care nu locuiesc permanent în apartament.

Înainte de pornirea efectivă a încălzirii, este util ca proprietarii să observe dacă există probleme la calorifere sau la robinete.

Dacă un calorifer a avut scurgeri în sezonul trecut, dacă robinetul nu mai funcționează sau dacă au existat probleme cu încălzirea, acestea ar trebui rezolvate înainte ca temperaturile să scadă.

Aerisitul caloriferelor este, de asemenea, o operațiune care trebuie făcută corespunzător. În cazul instalațiilor de bloc, locatarii trebuie să țină cont de indicațiile administratorului sau ale firmei care se ocupă de instalația imobilului, mai ales în perioada probelor și a punerii în funcțiune.

Locatarii care au centrală termică proprie sau alte aparate alimentate cu gaze trebuie să verifice dacă instalația are verificările tehnice la zi.

ANRE precizează că verificarea și revizia instalațiilor de utilizare a gazelor naturale trebuie realizate prin operatori economici autorizați. Verificarea tehnică se efectuează periodic, la maximum doi ani, iar revizia tehnică, la maximum zece ani, în condițiile prevăzute de reglementările aplicabile.

Este important ca proprietarii să nu apeleze la persoane sau firme neautorizate pentru intervenții asupra instalației de gaze.

Înainte de venirea frigului, locatarii pot verifica și elementele simple care permit pierderea căldurii.

Garniturile deteriorate ale ferestrelor, ușile care nu se închid corect sau spațiile prin care intră curentul de aer pot crește pierderile de căldură. În cazul apartamentelor situate la ultimul etaj, parter sau pe colț, aceste probleme pot fi resimțite mai puternic.

Nu este însă recomandată blocarea sau modificarea necorespunzătoare a elementelor de ventilație ale locuinței pentru a reduce curentul de aer.

Toamna este și perioada în care asociația de proprietari trebuie să se asigure că instalațiile comune sunt pregătite pentru sezonul rece.

Pot fi verificate subsolul, conductele, robinetele, coloanele de încălzire și zonele în care au fost observate anterior infiltrații sau pierderi de apă.

În cazul blocurilor racordate la sistemul centralizat, verificarea instalațiilor interioare înainte de încărcarea cu apă este responsabilitatea asociației de proprietari, potrivit informațiilor transmise de Termoenergetica.

Coșurile de fum trebuie verificate În imobilele în care există sobe, centrale sau alte sisteme care folosesc coșuri de evacuare a fumului, verificarea acestora nu trebuie amânată.

Ministerul Afacerilor Interne precizează că verificarea, repararea, izolarea termică și curățarea periodică a coșurilor de evacuare a fumului sunt obligatorii. Totodată, măsurile de prevenire pentru sezonul rece includ controlul instalațiilor și sistemelor de încălzire și remedierea defecțiunilor constatate.

Înainte de sezonul rece, proprietarii de apartamente ar trebui să:

urmărească anunțurile asociației de proprietari;

afle data la care blocul va fi încărcat cu apă, dacă este racordat la sistemul centralizat;

finalizeze orice lucrare la instalația de încălzire înainte de această dată;

verifice caloriferele, robinetele și conductele vizibile;

anunțe administratorul dacă observă scurgeri sau alte defecțiuni;

verifice valabilitatea verificărilor instalației de gaze, dacă este cazul;

apeleze numai la firme autorizate pentru lucrările la instalațiile de gaze;

verifice coșurile de fum acolo unde există astfel de sisteme de încălzire;

nu blocheze gurile de ventilație pentru a elimina curentul de aer.

Pregătirea blocului pentru sezonul rece nu înseamnă doar pornirea caloriferelor. Cele mai importante verificări trebuie făcute înainte ca instalațiile să intre efectiv în regim de iarnă.

În București, încărcarea cu apă și probele de presiune au început etapizat de la 1 octombrie 2026, iar Termoenergetica le cere asociațiilor și proprietarilor să se asigure că instalațiile sunt pregătite și că lucrările aflate în desfășurare sunt finalizate la timp.

Pentru locatari, verificarea din timp a instalațiilor și respectarea termenelor comunicate de asociație pot preveni defecțiuni, pierderi de apă și intervenții costisitoare în momentul în care sezonul rece începe efectiv.