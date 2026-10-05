Tom Cruise nu face bani deloc cu „Digger”

Pelicula cu buget mare „Digger”, regizată de Tom Cruise, a avut încasări mai mult decât modeste. Filmul controversat este ultima producție Warner Bros. înainte de încheierea achiziției sale de către Paramount, potrivit WSJ.

Tom Cruise a lăsat deoparte personajul său de erou de acțiune pentru satira politică „Digger”, în care protagonistul din „Misiune: Imposibilă” și „Top Gun” joacă roluri multiple, inclusiv un magnat al petrolului. Filmul a avut premiera și a încasat doar aproximativ 8 milioane de dolari în SUA și Canada, potrivit distribuitorului Warner Bros.

Aceastea sunt cele mai mici încasări pentru un film cu Tom Cruise în rol principal de la drama politică „Lei pentru miei” din 2007. În străinătate, „Digger” a încasat doar 12 milioane de dolari.

Eșecul filmului - a cărui realizare a costat aproximativ 125 de milioane de dolari, potrivit studioului - este cea mai recentă dovadă despe cât de greu este să convingi oamenii să meargă la cinema pentru filme ideologice.

„Chiar și cu venituri suplimentare respectabile, bazate pe „pedigree”, filmul va pierde mulți bani”, a declarat analistul industriei cinematografice David A. Gross în newsletter-ul său de box-office FranchiseRe.

O purtătoare de cuvânt a Warner Bros. a refuzat să comenteze. Purtătorii de cuvânt ai lui Tom Cruise nu au răspuns la o solicitare de comentarii.

„Digger” este ultimul film lansat de Warner Bros. înainte de încheierea marți a acordului triunghiular de creștere a veniturilor PSKY cu 1,71% al Paramount pentru achiziționarea companiei-mamă. În timp ce Warner va fi o divizie a noii companii, care se va numi Skydance, „Digger” marchează sfârșitul celor 103 ani de activitate ca studio independent.

În ultimii patru ani, divizia de film a Warner a urmărit o strategie neobișnuită de a face pariuri costisitoare pe idei originale ale unor cineaști apreciați de critici, precum regizorul filmului „Digger”, Alejandro González Iñárritu, care a câștigat premiile Oscar pentru „The Revenant” și „Birdman”.

Filmul de groază „Sinners” de anul trecut, regizat de Ryan Coogler, regizorul filmelor „Black Panther” și „Creed”, a fost un succes răsunător. „One Battle After Another”, regizat de Paul Thomas Anderson, a câștigat numeroase premii Oscar, inclusiv pentru cel mai bun film, dar a avut performanțe sub așteptări la box office în raport cu bugetul său.

Adaptarea din februarie a filmului „Wuthering Heights” realizată de Emerald Fennell a avut rezultate decente. „The Bride!”, regizat de Maggie Gyllenhaal - lansat în martie - a fost un eșec.

În ultimii doi ani, Warner a avut și filme tradiționale de franciză care au avut succes („A Minecraft Movie”, „Beetlejuice”) și au avut și eșecuri („Joker: Folie à Deux”).

Arhitecții strategiei studioului, copreședinții Warner Bros. Motion Picture Group, Pamela Abdy și Michael De Luca, nu vor rămâne cu compania odată ce vânzarea acesteia către Paramount se încheie.

Warner Bros. s-a bazat pe recenziile polarizante în marketingul său, încurajând publicul să-și facă propriile opinii. O reclamă online a prezentat citate din recenzii dureroase urmate de personajul lui Tom Cruise spunând „Știi ce? La naiba cu oamenii ăștia!”

Însă reacțiile publicului au fost la fel de amestecate ca cele ale criticilor. Nota medie a participanților la premieră a fost C+, potrivit firmei de cercetare de piață CinemaScore.

La începutul carierei sale, Tom Cruise a combinat în mod regulat roluri în filme mai sigure și mai riscante cu lucrări mai riscante ale unor regizori precum Stanley Kubrick și Michael Mann.

Dar, în ultimii 15 ani, s-a limitat în principal la filme de acțiune-aventură precum „Top Gun: Maverick” și seria „Misiune: Imposibilă”.

După o proiecție pentru membrii Producers Guild of America de săptămâna trecută, Cruise a descris „Digger” ca fiind important pentru viitorul cinematografiei originale, axate pe autori, de la Hollywood.

„Sper ca filmul să aibă succes, astfel încât și alți oameni să primească și să câștige bani, toată lumea să primească bonusuri de Crăciun și apoi să poată continua și să se poată realiza alte filme de acest gen”, a spus el.