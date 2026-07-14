Tom Cruise trece printr-una dintre cele mai dramatice transformări ale carierei sale, potrivit People. Luni, Warner Bros. a lansat primul trailer pentru mult așteptatul film „Digger” al lui Alejandro Iñárritu, oferindu-le fanilor o privire asupra actorului în vârstă de 64 de ani într-un rol diferit de orice a mai avut în ultimii ani.

Cruise îl interpretează pe Digger Rockwell, un magnat petrolier excentric ale cărui decizii pun lumea în pragul catastrofei, obligându-l în cele din urmă să se angajeze într-o misiune improbabilă de salvare a umanității.

Conform sinopsisului oficial al filmului, personajul lui Cruise pornește într-o aventură pentru a demonstra că este „eroul umanității înainte ca dezastrul pe care l-a declanșat să distrugă totul”.

Trailerul începe cu Digger îngrijorat frenetic pentru pisica sa bolnavă, înainte de a izbucni la un angajat care sugerează închiderea unuia dintre proiectele masive ale companiei. Curând devine clar că afacerea ar putea declanșa un dezastru uimitor de 18 trilioane de dolari, pregătind scena pentru povestea cu miză mare a filmului.

Cruise este aproape de nerecunoscut în filmări, afișând un aspect dramatic diferit în rolul miliardarului imprevizibil.

Fanii de pe rețelele de socializare nu au putut ignora transformarea uluitoare.

„Respect pentru regele strălucitor”, a postat un utilizator pe X. „DIGGER arată deja hilar.”

„Nu pot trece peste felul în care arăți”, a scris un alt utilizator. „Atmosferă Les Grossman, pariez că te-ai distrat de minune făcând acest film, ești pur și simplu uimitor!”

„Digger” marchează primul rol principal al lui Cruise în afara francizelor blockbuster „Top Gun” și „Misiune: Imposibilă” în ultimii ani. Filmul este regizat de câștigătorul premiului Oscar Alejandro G. Iñárritu („Birdman”, „The Revenant”) și urmează să ajungă în cinematografe pe 2 octombrie.

Cruise a dezvăluit pentru prima dată trailerul în timpul unui eveniment de întrebări și răspunsuri din Los Angeles săptămâna trecută, unde a lăudat proiectul ambițios și parteneriatul creativ cu Iñárritu.

„N-am avut niciodată ceva care să mă poată provoca în acest fel și nici Alejandro când am intrat, vreodată”, a spus Cruise, conform People. „Și când vezi acest film, este complet original.”

Distribuția îi mai include pe Jesse Plemons, Sandra Hüller, Riz Ahmed, Sophie Wilde, Emma D'Arcy, Michael Stuhlbarg și John Goodman.

Înainte de lansarea trailerului, Tom Cruise și-a extins prezența pe rețelele de socializare, alăturându-se TikTok în weekend pentru a promova filmul. Actorul a acumulat rapid peste 1,4 milioane de urmăritori.