„Spider-Man: Brand New Day”, filmul cu Tom Holland în rolul principal, a obținut în primul weekend de la lansare încasări de 355 de milioane de dolari în SUA și Canada și 927 de milioane de dolari la nivel mondial, potrivit estimărilor anunțate duminică de Sony. Producția a înregistrat al doilea cel mai mare debut din istoria cinematografelor nord-americane, potrivit Associated Press.

„Spider-Man: Brand New Day” a intrat direct în topul celor mai profitabile lansări cinematografice, după ce a adunat 355 de milioane de dolari în primul weekend petrecut în cinematografele din SUA și Canada. Producția s-a apropiat de recordul stabilit în 2019 de „Avengers: Endgame”, care obținuse 357 de milioane de dolari în perioada de debut. Diferența dintre cele două filme a fost de numai două milioane de dolari.

Pe piețele din afara Americii de Nord, filmul cu Tom Holland a înregistrat încasări suplimentare de 572 de milioane de dolari. Din această sumă, 121 de milioane de dolari au fost obținute doar în cinematografele din China.

Încasările mondiale ale filmului „Spider-Man: Brand New Day”, lansat în România sub titlul „Spider-Man: O nouă zi”, au ajuns astfel la 927 de milioane de dolari în primul weekend. Rezultatul reprezintă al doilea cel mai bun debut global din istoria cinematografiei. Prima poziție rămâne ocupată de „Avengers: Endgame”, care a depășit pragul de 1,2 miliarde de dolari în weekendul lansării.

Cifrele au fost anunțate duminică de Sony și reprezintă estimările studioului pentru primul weekend de la lansare, potrivit Associated Press.

Noul film „Spider-Man” a stabilit un record încă din prima zi în cinematografele nord-americane. Producția a încasat 168 de milioane de dolari în SUA și Canada, depășind cele 157 de milioane de dolari obținute de „Avengers: Endgame” în ziua lansării.

„Brand New Day” a devenit astfel cea mai de succes lansare din istoria Sony Pictures. Filmul a depășit rezultatul obținut de „Spider-Man: No Way Home”, producție care a ajuns în cinematografe în decembrie 2021.

Filmul a primit evaluări favorabile atât din partea criticilor, cât și a spectatorilor. „Spider-Man: Brand New Day” are un scor de 90% pe platforma Rotten Tomatoes, nota „A” în sondajele CinemaScore și calificativul maxim acordat de PostTrak, serviciul care analizează reacțiile publicului.

Încasările obținute de noul „Spider-Man” au contribuit la cel mai profitabil weekend din istoria cinematografelor nord-americane. Veniturile totale au fost estimate la aproximativ 430 de milioane de dolari.

Analiștii estimează că rezultatele producției ar putea duce încasările sezonului estival peste pragul de 4 miliarde de dolari. Totodată, cinematografele din America de Nord ar putea depăși încasări de 10 miliarde de dolari până la sfârșitul anului.