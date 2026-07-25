Luna august aduce pe ecrane și pe platformele de streaming o selecție variată de producții, de la comedii romantice cu premise neobișnuite și filme horror exagerate până la drame inspirate din povești reale și aventuri pentru întreaga familie. Printre cele mai așteptate titluri se numără noul film regizat de Ridley Scott, o producție despre Anthony Bourdain și o comedie cu personaje din universul Looney Tunes.

„One Night Only” propune o perspectivă neobișnuită asupra genului romantic. Monica Barbaro și Callum Turner interpretează doi tineri din New York care se întâlnesc într-o realitate alternativă în care persoanele singure nu au voie să întrețină relații sexuale decât într-o singură noapte pe an. Filmul este regizat de Will Gluck, cunoscut pentru „Friends with Benefits” și „Anyone but You”. Producția va fi lansată pe 7 august în SUA și Canada și pe 28 august în Marea Britanie și Irlanda.

Pentru iubitorii horrorului, „Ice Cream Man”, regizat de Eli Roth, promite o combinație de umor negru și violență grotescă. Ari Millen joacă rolul unui vânzător misterios de înghețată, ale cărui produse transformă copiii în criminali. Filmul apare pe 6 august în Australia și Noua Zeelandă și pe 7 august în SUA, Marea Britanie, Canada și Irlanda.

Unul dintre marile titluri ale lunii este „The Dog Stars”, thrillerul post-apocaliptic regizat de Ridley Scott. Jacob Elordi, Margaret Qualley și Josh Brolin interpretează supraviețuitori ai unei epidemii devastatoare. Filmul va fi lansat internațional între 26 și 28 august.

„Tony” urmărește tinerețea lui Anthony Bourdain, interpretat de Dominic Sessa. Povestea este plasată în anii 1970 și îi mai are în distribuție pe Antonio Banderas, Leo Woodall și Emilia Jones. Premiera este programată pe 7 august în SUA și pe 14 august în Marea Britanie și Irlanda.

Printre producțiile cu cele mai bune reacții de la Festivalul de Film de la Cannes se numără „Teenage Sex and Death at Camp Miasma”, o comedie suprarealistă regizată de Jane Schoenbrun. Filmul ajunge în cinematografe pe 7 august în SUA și Canada și pe 21 august în Marea Britanie.

Tot în august apar „The End of Oak Street”, cu Anne Hathaway și Ewan McGregor, „The Wrong Girls”, cu Kristen Stewart și Alia Shawkat, și drama „Union County”, în care Will Poulter și Noah Centineo interpretează doi frați dependenți de opioide.

Fanii animațiilor vor avea parte de revenirea lui Wile E. Coyote în „Coyote vs Acme”, lansat internațional între 20 și 28 august. Filmul combină animația 2D cu acțiunea live și urmărește procesul intentat companiei Acme.

În încheiere, „The Magic Faraway Tree” aduce pe ecran universul creat de Enid Blyton, într-o adaptare modernă cu Andrew Garfield, Clare Foy, Nicola Coughlan și Rebecca Ferguson. Filmul va fi lansat pe 21 august în SUA și Canada.