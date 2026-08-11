Actorul american Jon Cypher, cunoscut pentru rolul șefului poliției Fletcher Daniels din serialul „Hill Street Blues”, a murit pe 3 august, la locuința sa din Central Point, Oregon. Avea 94 de ani. Familia actorului a transmis că Jon Cypher a murit în prezența soției sale, potrivit Deadline.

Cypher a avut o carieră de aproape cinci decenii în televiziune, teatru și cinematografie. Printre cele mai cunoscute roluri ale sale se numără cele din „Hill Street Blues”, „Major Dad” și filmul „Masters of the Universe”.

Unul dintre cele mai importante roluri ale lui Jon Cypher a fost cel al șefului poliției Fletcher Daniels din serialul „Hill Street Blues”, produs de NBC. Actorul a apărut în peste 70 de episoade ale producției difuzate între 1981 și 1987.

Personajul său era un șef al poliției preocupat de politică, capabil să adopte uneori decizii controversate pentru a-și atinge obiectivele.

Serialul creat de Steven Bochco și Michael Kozoll nu a dominat clasamentele de audiență în perioada difuzării, însă a avut un impact major asupra televiziunii americane. Producția a primit 26 de premii Emmy și numeroase alte nominalizări.

„Hill Street Blues” a devenit primul serial care a câștigat patru premii Emmy consecutive pentru cel mai bun serial dramatic, între 1981 și 1984.

În perioada în care juca în „Hill Street Blues”, Jon Cypher a primit un alt rol important. În filmul „Masters of the Universe”, lansat în 1987, actorul l-a interpretat pe Duncan, unul dintre principalii aliați ai lui He-Man.

Personajul este cunoscut și sub numele Man-at-Arms și reprezintă unul dintre cei mai importanți susținători ai eroului.

În noua versiune cinematografică a poveștii, personajul lui Duncan este interpretat de Idris Elba, iar Nicholas Galitzine îl joacă pe He-Man.

Un alt rol important a venit în 1990, când Jon Cypher s-a alăturat distribuției serialului de comedie „Major Dad”. Actorul l-a interpretat pe generalul de brigadă Marcus Craig în ultimele trei sezoane ale producției, până în 1993.

Cele trei roluri care i-au definit cariera au apărut după mai bine de două decenii de activitate în industria spectacolului.

Jon Cypher și-a început cariera la televiziune și pe Broadway

Jon Cypher s-a născut pe 13 ianuarie 1932, la New York. Primul său rol creditat a fost cel al prințului Christopher în transmisiunea live realizată de CBS pentru musicalul „Cinderella”, în 1957.

Producția îi avea în distribuție pe Julie Andrews și alți actori importanți ai perioadei și a atras peste 100 de milioane de telespectatori din Statele Unite.

Ulterior, Cypher a avut nouă apariții pe Broadway, începând cu „The Disenchanted”. În anii ’60, actorul a jucat în producții precum „The Night of the Iguana”, „Man of La Mancha”, „The Great White Hope” și „1776”.

Ultima sa apariție pe Broadway a avut loc în 1996, când a interpretat personajul Mr. MacMillan în producția „Big”.

La începutul anilor ’60, actorul a fost distribuit în serialul CBS „Our Five Daughters”. Rolul a fost începutul unei perioade îndelungate în care Cypher a apărut în producții de televiziune.

De-a lungul anilor, el a avut apariții în seriale precum „General Hospital”, „As the World Turns”, „Santa Barbara”, „Dynasty”, „Dallas” și „Knots Landing”.

Actorul a fost distribuit și în numeroase seriale de succes, printre care „Mission: Impossible”, „Bonanza”, „The F.B.I.”, „The Rockford Files”, „The Love Boat”, „Knight Rider”, „Hunter”, „The Commish”, „JAG”, „Law & Order”, „Walker, Texas Ranger” și „Murder, She Wrote”.

Primul său rol important pe marele ecran a venit în 1971, în filmul „Valdez Is Coming”. Cypher l-a interpretat pe Frank Tanner, un proprietar de fermă care îl acuză pe nedrept pe un om de crimă și îl determină pe șeriful interpretat de Burt Lancaster să îl ucidă.

Ulterior, actorul a mai apărut în filme precum „Strictly Business” și „Off the Mark”. Televiziunea a rămas însă principalul domeniu în care a lucrat.

Cypher a avut și roluri în filme de televiziune, printre care „Elvis & Me”, „Malice in Wonderland”, „Night Games” și „Juan Peron in Evita Peron”.

Ultimul său credit actoricesc a fost într-un serial numit „The Lot”, unde a interpretat rolul unui regizor în două episoade difuzate în 2001.

Pe lângă actorie, Jon Cypher a avut și o activitate muzicală. Potrivit necrologului publicat de Ashland News, acesta a cântat operă în patru limbi.

Actorul a fost și autorul unei cărți de limerick-uri intitulată „If You’re Not Depressed, You Oughta Be in Therapy”.

Jon Cypher a fost căsătorit timp de 40 de ani cu Carol Rosin.