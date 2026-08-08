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Rugby-ul românesc, în doliu. A murit Alex Șuler, la doar 25 de ani

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Rugby-ul românesc, în doliu. A murit Alex Șuler, la doar 25 de aniAlex Shuler / sursa foto: arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Alex Șuler, fost component al naționalelor de rugby U18 și U20 ale României și jucător al formației U Elbi Cluj, a murit joi seara, la Baia Mare, la vârsta de 25 de ani.

Sportivul se confrunta cu probleme medicale grave și fusese internat din nou în această săptămână, după ce starea sa de sănătate s-a deteriorat.

Potrivit informațiilor publicate de Rugby News, Alex Șuler fusese diagnosticat la începutul lunii iulie cu pancreatită și a fost supus unei intervenții chirurgicale.

Operația a decurs cu succes, iar după aproximativ două săptămâni medicii au decis că poate fi externat. Ulterior, starea sa s-a agravat, iar sportivul a ajuns din nou la spital.

Alex Șuler a fost operat de două ori

În urma deteriorării stării de sănătate, fostul rugbist a fost transportat din nou la spital în această săptămână. Medicii au intervenit chirurgical pentru a doua oară, însă situația sa a continuat să se agraveze.

Conform informațiilor disponibile, Alex Șuler a intrat ulterior în comă și nu a mai răspuns la tratament. Sportivul a murit joi seara, la Baia Mare.

Dispariția sa la doar 25 de ani a provocat reacții de tristețe în comunitatea rugby-ului românesc, în special în Baia Mare, oraș în care Șuler și-a continuat cariera sportivă și și-a construit viața în ultimii ani.

A reprezentat România la Campionatele Europene U18 și U20

Alex Șuler s-a născut în 2001 și și-a petrecut o parte din copilărie în Italia. A început să joace rugby pentru formația Ancona, după care s-a întors în România și a evoluat pentru CSS 2 Baia Mare.

Parcursul său sportiv l-a dus până la echipele naționale de juniori. Șuler a reprezentat România la Campionatele Europene U18 și U20, competiții importante pentru formarea jucătorilor care ulterior pot face pasul către rugby-ul de seniori.

Ulterior, sportivul s-a stabilit la Baia Mare și a continuat să joace rugby. A fost component al formației U Elbi Cluj, rămânând implicat în acest sport.

O viață marcată de o tragedie familială

Potrivit informațiilor din materialul publicat de Rugby News, viața lui Alex Șuler a fost marcată și de o tragedie familială. Mama sa și-a pierdut viața într-un accident rutier produs la Ancona, în Italia.

După această pierdere, Alex Șuler a rămas singur. În ultimii ani, sportivul locuia în Baia Mare împreună cu prietena sa.

Moartea sa vine astfel după o perioadă dificilă, în care problemele medicale au evoluat rapid, în ciuda intervențiilor chirurgicale și a tratamentului primit în spital.

Când va avea loc înmormântarea

Înmormântarea lui Alex Șuler este programată pentru luni, 10 august, de la ora 11:30, la Cimitirul Municipal – Tanatorio din Baia Mare.

Fostul internațional român de juniori va fi condus pe ultimul drum de familie, prieteni și de cei care l-au cunoscut în perioada în care a activat în rugby.

Moartea lui Alex Șuler la numai 25 de ani reprezintă o pierdere pentru rugby-ul românesc, sportul în care și-a petrecut o parte importantă din viață și pentru care a reprezentat România la nivel juvenil.

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